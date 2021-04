Apple věří podcastům. Nově sází na předplatné | E15.cz

Apple se rozhodl zpeněžit nynější nárůst popularity podcastů v důsledku stále panující celosvětové pandemie koronaviru. Platit budou nejen posluchači, ale i tvůrci. První za to, aby mohli poslouchat prémiový obsah, druzí za to, aby mohli peníze od sledujících vůbec přijímat.

S podcasty toho má Apple společného více, než se může zdát. Za vznik samotného názvu může jeho iPod. Slovo podcasting totiž vzniklo spojením názvu jeho přehrávače (Pod = Personal On Demand) s anglickým slovem broadcasting, tedy vysílání. I když je název zavádějící, protože k poslechu podcastů iPod skutečně nepotřebujete a vlastně se nejedná ani o vysílání v tradičním slova smyslu, uchytil se po celém světě. Apple podcasty podporuje už 15 let, nyní ale jeho stejnojmennou aplikaci čekají velké změny.

Spotify jako hlavní konkurent

Na jarní konferenci s uvedením nových produktů Applu představil šéf firmy Tim Cook i novinky kolem jeho aplikace Podcastů. Zmínil tři zásadní informace. S operačním systémem iOS 14.5, který má být široké veřejnosti dostupný příští týden, dostanou posluchači i kompletně přepracovanou aplikaci. Příští měsíc se navíc platforma rozšíří už do 170 zemí a regionů světa a bude nově stát i na předplatném.

Apple tak reaguje na situaci na trhu a zvyšující se konkurenci v poskytování a konzumaci obsahu, a to především ze strany Spotify, se kterým vede boj i na poli streamování hudby. Podle analýzy společnosti eMarketer má totiž právě Spotify v počtu poslechů podcastů předběhnout službu Applu ještě letos. Do konce roku by tak mělo mít na 28,2 miliony pravidelných posluchačů, kdežto Podcasty Applu jen 28 milionů takových uživatelů. Spotify hraje do karet i to, že k podcastům nabízí v rámci jednoho balíčku i hudbu a to napříč více platformami.

Chceš peníze? Tak plať

Předplatné umožní posluchačům získat přednostní přístup k novým epizodám a exkluzivnímu obsahu bez reklam. Tvůrci si budou moci určovat cenové hladiny podle toho, jaký obsah produkují. Pro všechny tvůrce spustil Apple také specializovaný web Apple Podcasts for Creators, kde najdou různé metriky.

Každý obsahový kanál, který bude požadovat platby, by měl také nabídnout ukázkový poslech a určitou zkušební dobu. Nemělo by chybět ani rodinné předplatné, kdy může za jednu cenu poslouchat placený obsah až šest členů domácnosti. Poplatky budou účtovány měsíčně, půjde ale zvolit i roční periodicita za zvýhodněnou cenu.

Aby si mohl tvůrce podcastu nechat za něho platit, bude muset platit i on. Apple si za to, že tvůrcům umožní přijímat poplatky od diváků, naúčtuje roční fixní poplatek 549 korun, ale k tomu si Apple vezme provizi obvyklých 30 procent z výše každého předplatného. Pro srovnání, platforma Patreon, která umožňuje fanouškům platit tvůrcům za jejich práci, a kde mnozí své podcasty s vidinou výdělku distribuují, si bere z každého předplatného jen pět procent plus 0,1 dolaru z každé provedené platby. Nemá ale fixní poplatek za vedení účtu, tato částka se počítá z ročního výdělku tvůrce, ze kterého si Patreon vezme osm procent.