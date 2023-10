Apple Scary fast Event: Nevšední Keynote startuje dnes v noci | e15.cz

S ohledem na to, co všechno už Apple v roce 2023 za hardware představil, se předpokládalo, že na další novinky dojde nejdříve v lednu 2024. Nakonec ale společnost vše uspíšila, k čemuž jí mohla vést řada okolností. Loni zde nebyl ze strany konkurence žádný tlak, jenže nyní to vypadá spíše tak, že firma potřebuje reagovat na novinky ve světě zejména počítačových čipů, které nyní uvedla společnost Qualcomm.

Reakce na konkurenci

Apple Keynote s názvem Scary fast se bude konat v pondělí v 17.00 PT, u nás to tedy bude v noci z pondělí na úterý v jednu hodinu ráno. Je tomu tak poprvé v novodobé historii, kdy Apple nespustí svou událost v „obvyklých“ 10 hodin dopoledne. Apple udělal za poslední roky výjimku jen jednu, a to, když jsme se v roce 2018 dočkali události iPad Education Event, která sice také začala v 10.00, jenže ne v kalifornském Cupertinu ale v Chicagské střední škole.

Qualcomm minulý týden pořádal svůj Snapdragon Summit. A Qualcomm je v tomto ohledu přímým konkurentem Applu, kdy jeho mobilní čipy Snapdragon platí za ty nejvýkonnější, které mohou výrobci smartphonů osadit do svých řešení. Nešlo ale ani tak o uvedení čipu Snapdragonu 8 Gen 3, který je (zatím) papírově nejvyspělejším čipem v Android světě, jako spíše o představení počítačového čipu Snapdragon X Elite.

Qualcomm se totiž pouští do čipů, které bude dodávat výrobcům přenosných počítačů. Právě do nich je tato novinka určena, a protože je postavena na architektuře ARM, na níž jsou též postaveny čipy M od Applu, došlo i na srovnávání. Novinka Qualcommu tak má mít prý rovnou o padesát procent vyšší výkon při práci s aplikací ve více vláknech, než který najdeme v čipu M2, který Apple používá například u letos v červnu představeném 15'' MacBooku Air.

Apple je na svou řadu čipů M patřičně hrdý, protože se s ní zbavil závislosti na procesorech od společnosti Intel a restartoval tím své portfolio. Nutno dodat, že velice úspěšně. Stálo ho to hodně úsilí a miliard, nebylo to také bez rizika, protože musel přijmou zcela jinou logiku fungování operačního systému, ve kterém ještě do dneška postupně ladí nětkerá omezení. Qualcomm ale vycítil příležitost pustit se do segmentu počítačových čipů, a tak toho po úspěchu Applu zkouší po svém. První počítače se Snapdragonem Elite X ale přijdou až v polovině příštího roku.

Ať už chtěl Apple uvést řadu čipů M3 kdykoli, právě představení novinek Qualcommu bylo patrně jasným spouštěčem. Apple vyčkával, a jakmile zjistil, co jeho rival chystá, okamžitě vypustil do světa zprávu, že Keynote chystá i on. Tentokrát ani nijak netajnůstkařil a rovnou nepřímo sdělil, že půjde o počítače Mac. Jeho animovaná pozvánka se totiž z loga Apple změní na logo Finderu, což je pro operační systém macOS charakteristický správce souborů. Takovou nápovědu jsme zde historicky také řadu let neviděli.

Konec října ale není pro Keynote Applu neobvyklým termínem. Z minulosti si lze vybavit mnoho případů, kdy byly ještě později, třeba v listopadu. Šlo o roky 2019, kdy jsme se dočkali MacBooků Pro, a 2020, kdy 13'' model doplnil i MacBook Air a Mac mini s čipem M1. Ještě dříve, tedy v roce 2017, jsme měli i jedno prosincové oznámení, i když jen ve formě tiskové konference. To Apple uvedl první a poslední iMac Pro.

Jaké počítače Mac očekávat?

Společnost už letos aktualizovala skutečně velké množství svého počítačového portfolia. Hned v lednu jsme se dočkali nových 14'' a 16'' MacBooků Pro (čipy M2 Pro a M2 Max) a Macu mini (M2 a M2 Pro). V červnu došlo na 15'' MacBook Air (M2), Mac Studio (M2 Max a M2 Ultra) a Mac Pro (M2 Ultra).

Vše se bude odvíjet zejména od čipu M3, který bude tím hlavním, co nám bude chtít Apple prezentovat. To, ve kterých strojích pojede, je vlastně vedlejší. Základní verze čipu by měla být dostupná v 13'' MacBooku Pro a 13'' MacBooku Air. Jelikož 24'' iMac jede stále jen na čipu M1, neboť u něho Apple druhou generaci vynechal, je více než pravděpodobné, že i na něho dojde. To je ta nudnější předpověď.

Ta zajímavější je, že se vyjma standardního čipu M3 dočkáme ještě jeho výkonnějších variant v podání M3 Pro a M3 Max. Ty by se logicky hodily dát právě do 14'' a 16'' MacBooků Pro. Pokud se tak skutečně stane, bude to znamenat dvojí představení generace MacBooku Pro v jednom roce. I když to může vypadat jako bouda na zákazníky, lednové novinky měly zpoždění a dočkat jsme se jich měli již na konci roku 2022.

Je klidně možné, že čip M3 Pro dostane i Mac mini a dokonce iMac. O něm se spekuluje ještě v tom ohledu, že by mohl přijít větší model, který by mohl disponovat 27'' či 32'' úhlopříčkou displeje. Vzhledem k tomu, že výkon se dobře prezentuje na počítačových hrách, tak se dost pravděpodobně dočkáme i představení nových titulů, které se v budoucnu dostanou na Mac a vydání těch, o kterých se již mluví. Jedním by měl být i další díl z videoherní série Resident Evil, což je skutečně hororová hra, jejíž vydání je zrovna na Halloween velice příhodné.

Velkou neznámou je Apple TV. Pokud totiž společnost chce více tlačit hry, má k tomu i ideální platformu Apple Arcade, která je, mimochodem, dostupná i právě v tvOS, což je operační systém pohánějící jeho smart-box Apple TV. Jenže Apple TV 4K má jen čip A15 Bionic, který bude mít s aktuálními novinkami problém. Je dva roky starý (Apple jej představil s iPhony 13) a jednoduše neposkytuje výkon na to, aby zvládl chystané herní novinky. Apple by se tedy mohl vrhnout do plnohodnotného konzolového hraní, kdyby i ji aktualizoval o čipy M3. Vzhledem k poslednímu trendu, kdy ale sám Apple na „svoji“ TV zapomíná, je velice nepravděpodobné, že se tak stane.

Ta nejdivočejší spekulace pak je, že když už Apple představí čip M3, mohl by jej rovnou osadit i do iPadu Pro, kdy předchozí generace dostaly jak čip M1, tak M2. Jenže podle dostupných informací se tak stát nemá, protože nové tablety Applu by měly být světu ukázány až v prvním čtvrtletí příštího roku. Jednoduše z toho vyplývá, že rok 2023 bude prvním rokem od představení prvního iPadu v roce 2010, kdy se nedočkáme žádného nového modelu (a třeba Samsung jich letos představil hned sedm).

Žádný jiný hardware se už očekávat opravdu nedá. Nové iPhony i Apple Watch zde máme ze září, sluchátka AirPods by měla být představena až v září příštího roku a druhá generace trackeru AirTag ještě o rok později. Je sice možné, že se dočkáme zmínky o Apple Vision Pro, to ale spíše jen s ohledem právě na připravované hry. K tomu ale ještě jeden detail – bude skutečně zajímavé sledovat, jak se Apple postaví k faktu, že už budou na trhu počítače s čipem M3, tedy výkonnějším čipem, než který Apple použije právě ve svém headsetu (ve kterém je prezentovaný čip M2), jenž se má začít prodávat v prvním čtvrtletí příštího roku. Zaslouží si pak takové zařízení označení Pro, když už samo o sobě bude v době vstupu na trh hardwarové zastaralé?

Jen (ne)povedený vtip

Ještě vám ale dlužíme odpověď na to, proč je událost v 17.00 PT a u nás tedy v jednu ráno. Apple sice využívá předvečera všech svatých k tomu vtipu v názvu události, jenže i tak by mohla konference odstartovat v klasických 10 hodin. Pravděpodobně v tom ale není třeba hledat cokoli víc než jen to, že chce Apple dohrát svůj vtip do konce. Vzhledem k tomu, že Keynote stejně bude předtočená, tak vlastně stačí nějakému zaměstnanci stisknout Play a o víc se nestarat.

Z jedné události konané v jiný než obvyklý čas, se pak také nedá dělat hned trend. Zatím tedy není třeba mít obavy, že by se Apple vykašlal na evropské zákazníky tím, že by veškeré budoucí eventy pořádal v pro nás noční hodiny. Pokud nicméně opravdu nechcete událost sledovat v přímém přenosu, nemusíte se bát, že budete o něco ochuzeni. Apple pravidelně záznam své události publikuje v síti YouTube, takže si jej tam jistě budete moci hned v úterý ráno celý přehrát. Kdyby ale náhodou, můžete Keynote sledovat na stránkách Apple.com nebo právě i v živém YouTube vysílání.