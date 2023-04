Apple hlásí vítězství ve při s tvůrci hry Fortnite | e15.cz

Herní vývojář Epic Games neuspěl v další z řady soudních pří se společností Apple točících se kolem toho, jaké platební metody jsou přípustné ve virtuálním obchodu AppStore. Odvolací soud v Kalifornii do značné míry vyhověl Applu, vývojářům ale umožnil únik před vysokými provizemi, které si Apple účtuje při nákupech v aplikacích.

„Dnešní rozhodnutí potvrzuje jednoznačné vítězství Applu v tomto případě, přičemž devět z deseti bodů bylo rozhodnuto ve prospěch Applu," uvedla společnost pro televizní stanici CNBC. Podruhé za dva roky federální soud rozhodl, že Apple dodržuje antimonopolní právo na federální i státní úrovni,“ dodala.

Spory Applu a Epic Games se táhnou po řadu let. Epic umožnil hráčům na zařízení s operačním systémem od Applu používat vlastní platební brány a porušil tak jedno z pravidel AppStoru. Apple požaduje, aby platby v aplikacích proudily přes jeho platební systém. Apple následně Fortnite a další hry od Epicu vyřadil z nabídky AppStore.

Epic kontroval první žalobou v USA, v níž Apple obvinil z porušování pravidel hospodářské soutěže. Už prvoinstanční soud rozhodl převážně ve prospěch Applu, odvolací soud nyní verdikt potvrdil. Část rozsudku, ve kterém soud dal za pravdu Epic Games, nařizuje Applu, aby ve svém virtuálním obchodu umožnil vývojářům do aplikací umisťovat odkazy, které uživatele navedou na platební brány mimo Apple.

Vývojáři se tak mohou vyhnout odvádění třicetiprocentní provize, kterou si Apple v AppStoru účtuje z každé uskutečněné transakce. „Epic je konkurenční distributor her a získal by další příjmy, nebýt omezení ze strany Applu,“ odůvodnil to verdikt soudu. Pro Apple jsou poplatky z plateb v aplikacích významným zdrojem příjmů. Apple jejich výši samostatně neuvádí, platby za služby, které zahrnují i kam poplatky v aplikacích, mu ve fiskálním roce 2022 vynesly 78 miliard dolarů.

Vůči vysokým provizím v AppStoru se nedávno vymezil i Elon Musk. Jeho sociální síť v rámci zavádění poplatků za ověřené účty Twitter Blue oznámila, že zatímco obvyklá cena bude činit osm dolarů měsíčně, platba prostřednictvím aplikace na mobilním zařízení Apple bude stát 11 dolarů, aby byly pokryty náklady na vysoké poplatky odváděné Applu. Musk poté ve tweetu napsal, že Apple pohrozil stažením aplikace Twitter z AppStoru.

Spor urovnalo až setkání Muska s šéfem Applu Time Cookem, Twitter nyní za ověřené účty požaduje 11 dolarů i při nákupech prostřednictvím aplikace na operačním systému Android. Cena osm dolarů platí při platbě na webu.