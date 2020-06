Aukce kmitočtů pro 5G sítě bude až v létě. ČTÚ hledá plnohodnotného operátora | E15.cz

Český telekomunikační úřad opět změnil podmínky propořádání aukce kmitočtů pro výstavbu mobilní 5G sítě. Znovu se vrátil k původnímu plánu zpřístupnit pro výstavbu i pásmo 700 MHz, který je podle expertů klíčový k tomu, aby se do aukce mohl zapojit i nový plnohodnotný a nezávislý operátor s vlastní sítí vysílačů. Operátoři nyní budou mít další měsíc připomínkování. Červnový termín pro vyhlášení aukce tak definitivně padá, ČTÚ nyní počítá s vypsáním během léta.

„Z obdržených připomínek je zřejmý zájem několika významných subjektů o vstup na trh. Zřejmá je i shoda připomínkujících, že případný nový operátor by měl mít možnost získat rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz umožňující celoplošné pokrytí,“ řekla deníku E15 šéfka ČTÚ Hana Továrková.

„ČTÚ proto nově v pásmu 700 MHz vyhrazuje blok o velikosti 10 MHz pro nové zájemce o vstup na trh,“ dodala Továrková s tím, že nový krok podporuje možnost vzniku nového celoplošného hráče. O aukci, která by měla státu vynést asi osm miliard, podle ní nadále projevují zájem společnosti ČEZ, České radiokomunikace, Sazka a Nordic Telecom.

ČTÚ zároveň zachovává závazek národního roamingu ve prospěch všech nových operátorů. S důrazem na rozvoj alternativní infrastruktury však nově definuje přísnější podmínky, za kterých je možné národní roaming využívat. „Zvýšili jsme parametry vlastního pokrytí obyvatelstva a počtu vybudovaných základnových stanic,“ říká Továrková.

Společnost Nordic Telecom, jeden z nejlastiějších zájemců o nové kmitočty, změny v obecné rovině vítá. „Naše sázka na 5G byla správná. Již v předchozí aukci jsme získali dva bloky 5G kmitočtů, kterými už pokrýváme více než pětinu obyvatel Česka. Dlouhodobě deklarujeme, že máme zájem i o další 5G pásma a že na nich hodláme poskytovat i mobilní služby, pokud pro to podmínky aukce vytvoří prostor,“ sdělil mluvčí společnosti Ján Bruno Tropp.

Návrh naopak nadále kritizuje Asociace provozovatelů mobilních sítí. Podle posudku právní kanceláře Squire Patton Boggs, který si asociaci nechala zpracovat, podmínky mohou být v rozporu s evropským právem a představovat nepovolenou podporu.

„Podmínky aukce, zejména v části národního roamingu, se jeví jako deformující trh a mohou představovat nedovolenou veřejnou podporu,“ sdělil deníku E15 šéf asociace Jiří Grund s tím, že v takovém případě ze strany zavedených operátorů mohou hrozit žaloby nebo jiné reakce.

Vodafone už nové podmínky znovu zkritizoval. „Oproti předchozímu návrhu ještě více prohloubí negativní signály pro investice do kapacitních, spolehlivých a odolných mobilních sítí, které naše země potřebuje,“ říklá mluvčí společnosti Ondra Luštinec, podle něhož pravidla aukce odradí operátory, a to i případného nováčka, od potřebných investic do 5G ve venkovských oblastech. Další dva operátoři nový návrh zatím studují.