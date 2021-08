Axel Springer kupuje za miliardu eur zpravodajský web Politico | E15.cz

Německé vydavatelství Axel Springer koupí americkou společnost Politico, která mimo jiné provozuje i stejnojmenný zpravodajský web. Německý podnik to uvedl v tiskové zprávě, o ceně se nezmiňuje. Podle zdrojů listu The New York Times jde o miliardu dolarů (21,7 miliardy korun). Axel Springer získá také zbylý poloviční podíl ve společném podniku Politico Europe. Převezme též Protocol, sesterskou firmu Politico, která pokrývá dění v odvětví technologií.