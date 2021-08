Axel Springer kupuje za miliardu eur zpravodajský web Politico | E15.cz

Německé vydavatelství Axel Springer koupí americkou společnost Politico, která provozuje stejnojmenný zpravodajský web. Německý podnik to uvedl v tiskové zprávě, o ceně se nezmiňuje. Podle zdrojů listu The New York Times jde o miliardu dolarů (21,7 miliardy korun), německý list Handelsblatt hovoří o částce „nejméně 630 milionů eur“.