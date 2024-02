V posledních měsících platilo, že TikTok ovládli politici opozičního hnutí ANO, zejména předseda Andrej Babiš a bývalá šéfka státní kasy Alena Schillerová. Oba se svými krátkými videi pravidelně dosahují statisícových zhlédnutí, což je v případě politických příspěvků na sociálních sítí, které tento typ obsahu postupně omezují, slušný výsledek. Na TikToku má účet také předseda SPD Tomio Okamura.

Bezpečnostní hrozba plná voličů

Důvodem, proč vládní strany dosud nechtěly spojovat svou značku s TikTokem, byl postoj Národního úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Ten před rokem varoval, že používání TikToku není z hlediska ochrany osobních dat bezpečné, a proto by tuto aplikaci neměli mít ve svých telefonech státní zaměstnanci.

„K vydání varování jsem přistoupil na základě komplexní analýzy informací o aplikaci TikTok, které jsme získali jak z veřejných zdrojů, tak od našich spojenců,“ uvedl tehdy ředitel úřadu Lukáš Kintr. „Množství sbíraných dat a nakládání s nimi, v kombinaci s právním prostředím v Číně a rostoucím počtem uživatelů v České republice, nám nedává jinou možnost než označit TikTok za bezpečnostní hrozbu.“

Rozhodnutí vydala tuzemská instituce v době, kdy se k podobnému kroku odhodlaly i další bezpečnostní úřady Evropské unie a Spojených států. „Z pohledu veřejnosti je vhodné zvážit používání technologie a zamyslet se nad tím, co skrze aplikaci sdílí. U takzvaných zájmových osob, tedy osob, které jsou například ve vysokých politických, veřejných či rozhodovacích funkcích, doporučujeme aplikaci nepoužívat,“ doplnil tehdy úřad.

Nyní na sociální síť přichází vládní hnutí Starostů. Od začátku roku mění přístup k marketingové komunikaci, což se projevilo zejména na turné Debaty bez cenzury, při kterém se předseda hnutí Vít Rakušan střetává zejména se svými názorovými odpůrci.

„Varování NÚKIB před TikTokem bereme velmi vážně a hrálo významnou roli v našem interním rozhodování, jestli na tuto síť vůbec jít. Nakonec převážily argumenty pro,“ říká mluvčí hnutí Sára Beránková. Podle ní vedení Starostů nedoporučuje, aby si čínskou aplikaci instalovali na své telefony například její poslanci. Obsah na platformu nahrávají z konkrétního zařízení, které je určeno pouze pro tento účel.

„Na TikToku je dnes i v rámci ČR velký počet uživatelů a na rozdíl od všeobecného přesvědčení to nejsou převážně děti. Vstup na TikTok je tedy součástí strategie jít za lidmi tam, kde jsou – ať už je to do hospody nebo městského kulturáku v případě debat Víta Rakušana, do kaváren, kam jezdí za voliči třeba hejtmanka Pecková, anebo právě na TikTok,“ vysvětluje důvody kroku mluvčí Beránková.

Mluvčí hnutí uvádí i další z argumentů, které v interní stranické diskusi nakonec převážily možná rizika: „Ponechat tyhle sítě napospas populistům a extrémistům nám připadá nebezpečnější než na TikToku nebýt. Jednou z výhrad vůči TikToku je například to, že je plný dezinformací a deepfake videí. Těm lze těžko čelit, když na TikToku sami nebudeme.“

Politici na toxické platformě

Ještě loni v září předseda hnutí Vít Rakušan radil svým sledujícím na sociální síti X, aby se TikToku vyhnuli. „Obsah na TikToku může zanechat dlouhodobé následky,“ uvedl ve videu Rakušan s narážkou na typ příspěvků, které zde umisťuje expremiér Andrej Babiš. Jako příklad uváděl záběry, na kterých se jeden z nejbohatších Čechů pokouší skákat na trampolíně.

Takové příspěvky Starostové vydávat neplánují. „Pokud jde o obsah tiktokového účtu Starostové, chceme se v něm explicitně zaměřovat i na otázky kybernetické bezpečnosti. Rozhodně neplánujeme lip-sync videa a tanečky, leda snad parodické,“ popisuje Beránková. Během prvního měsíce hnutí na TikTok umisťovalo zejména videa z Debat bez cenzury a některé příspěvky dosáhly i dvou set tisíc zhlednutí. K hodnotám, jakých dosahují například politici hnutí ANO, se ale zatím nepřibližílo.

„Starostové hledají nové kanály, jak oslovit voliče. U TikToku platí, že je tam docela dost uživatelů, kteří vlastně tak trochu leží ladem,“ hodnotí politolog z Masarykovy univerzity Otto Eibl, který se specializuje na politický marketing. Podle něj nejde o nějaké narušení jednotného vládního přístupu. „Může to ale říkat něco o hodnotách STANu, protože platí, že TikTok je toxická platforma a může navíc představovat bezpečnostní riziko. Já osobně bych byl radši, kdyby na této platformě k žádné oficiální politické komunikaci nedocházelo.“

Upozorňuje však, že tímto způsobem většina lidí nepřemýšlí. TikTok považují za standardní platformu, což dokazuje také velký počet značek a celebrit, které ji běžně používají. Podle posledních oficiálních čísel ze září loňského roku TikTok v Česku aktivně používá 1,9 milionu uživatelů měsíčně.

Přístup vládních stran a jejich politiků k čínské sociální síti není jednotný. Žádná z nich tu dosud neměla oficiální účet, některé jejich známé tváře však na platformě přitomny jsou.

„Vedení KDU-ČSL už v minulosti vedlo rozsáhlou diskusi, zda založit profil na sociální sítí TikTok. Stanovisko a varování NÚKIB pro nás ale bylo hlavním důvodem, abychom pro účely naší komunikace TikTok v současnosti nepoužívali. Nechceme podporovat čínskou sociální síť, u které nevíme, jak zachází s daty uživatelů,“ uvedl na dotaz e15 mluvčí KDU-ČSL Simon Dytrych. Na platformě nicméně působí jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Hodnoty, ne marketing

Ani Piráti se coby strana na TikToku neprezentují, nebrání však svým členům v zakládání účtů. Své osobní tu mají třeba pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib nebo místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová. První místopředsedkyně strany Markéta Gregorová zdůvodňuje stranickou nepřítomnost hlavně hrozbou zneužití osobních dat i případné jejich použití například pro trénování modelů umělé inteligence.

Gregorová proto Starosty za jejich přístup kritizuje: „Jsem díky datům přesvědčená o tom, že rizika pro společnost, její bezpečnost, ale i duševní zdraví jsou u této čínské aplikace příliš vysoká na to, abychom vyměňovali své hodnoty za nejistý počet zhlédnutí a dezinterpretovaný obsah.“

Podle Gregorové se koaliční partner v tomto případě spíš než hodnotami řídí marketingovými radami. A přijde jí „téměř urážlivé“, pokud si někdo myslí, že mladou generaci lze oslovit jen na čínské sociální síti. „Bohužel, někteří neumí nabídnout nejen obsah v řeči mladých, ale ani obsah relevantní vzhledem k problémům, které tito mladí lidé řeší. A TikTok za ně tyto problémy nevyřeší.“

Naopak největší koaliční strana ODS TikTok neodmítá. „Chceme být v kontaktu s lidmi, proto jsme aktivní na mnoha sociálních sítích. Naše zapojení na TikToku zvažujeme. Pokud vyhodnotíme naši přítomnost na této sociální síti jako vhodnou, budeme hledat adekvátní formu, jak zde působit,“ uvedl pro e15 tiskový mluvčí strany Jakub Skyva. TOP 09 na zaslané otázky do uzávěrky textu neodpověděla.

Podle politologa Eibla je otázkou, jak dlouho budou ostatní strany mimo TikTok a zda ustojí tlak, který se krokem Starostů ještě zvyšuje. „Nevíme sice, jestli TikTok publikum chodí k volbám nebo bude chodit k volbám, a já osobně formát TikToku považuji pro komunikaci politiky za naprosto nevhodný, přesto má smysl o přízeň fanoušků usilovat. Protože když si pro hlasy nepřijde strana A, bude to strana B, která z toho může profitovat,“ podotýká politolog.

Všechny algoritmy vedou do Číny

TikToku ale nevzbuzuje obavy jen tím, jak nakládá s osobními daty. Výzkumníci z The Network Contagion Research Institute (NCRI) nedávno upozornili na možné nastavení algoritmů, kvůli kterému jsou pro Čínu citlivá témata na platformě utlumena. Za metodu výzkumu zvolili srovnání s konkurenční sociální sítí Instagram, která patří americké společnosti Meta.

Američtí experti došli k závěru, že témata jako ujgurská menšina, Tibet, protesty v Hong Kongu nebo Tchaj-wan jsou na TikToku ve srovnání s Instagramem velmi silně umenšovaná. „Ačkoli je zapotřebí dalšího výzkumu, NCRI se domnívá, že vzhledem k těmto údajům je velká pravděpodobnost, že TikTok systematicky podporuje nebo znehodnocuje obsah na základě toho, zda je v souladu se zájmy čínské vlády, nebo jim naopak odporuje,“ shrnují autoři studie.

Přesto se zdá, že západní lídři, kteří se v minulosti proti TikToku stavěli, docházejí k závěru, že úspěšnou čínskou aplikaci už nemohou dál ignorovat. Dosud komunikační kanál s 1,7 miliardy uživatelů přenechávali politikům, kteří Čínu jako systémové riziko nevnímají. Dnes tu mají účet třeba Emmanuel Macron nebo Giorgia Meloni.

A situace se mění i u někdejšího lídra odporu proti TikToku, ve Spojených státech. Ještě loni tamější administrativa hrozila, že pokud nedojde k prodeji do amerických rukou, aplikaci v celé zemi zakáže. Letos je všechno jinak: 11. února na TikTok vstoupil i nejmocnější muž planety, americký prezident Joe Biden. Doufá, že mu přítomnost na platformě pomůže v kampani za znovuzvolení do Bílého domu. První video na účtu @Bidenhq s názvem lol hey guys (chachacha hej lidi) už zhlédlo téměř 11 milionů lidí.