DJI FPV je nové bezpilotní monstrum čínského výrobce dronů | E15.cz

Dost možná opravdu revoluční kvadrokoptéra se pyšní dosahem přenosu deset kilometrů, rychlostí až 140 kilometrů za hodinu, zrychlením z „nuly na sto“ za dvě sekundy nebo rozlišením videa 4K. Oproti dosavadním dronům z podobné kategorie jsou to vynikající parametry. Snad až na výdrž baterie, která má na jedno nabití umožnit až dvacet minut letu. Výdrž ovšem závisí na způsobu létání.

Pilot novinku neřídí prostřednictvím očního kontaktu s dronem nebo pohledem na mobilní zařízení připojené k ovladači. Dron spadá do kategorie FPV (first person view, pohled první osoby), takže uživatel pilotuje prostřednictvím obrazu, který mu do speciálních brýlí přenáší kamera dronu. Pilot tak vidí totéž, co dron, a může lépe a rychleji reagovat. Například v Česku je to však problém, protože pilot podle zákona musí stále udržovat oční kontakt s dronem.

Brýle nabízejí velmi zajímavou novinku, mód audience čili publika. K modelu lze pořídit až osmero brýlí, kus přijde v Česku zhruba na třináct tisíc. Zatímco pilotovi slouží brýle k ovládání dronu, dalších osm závratí netrpících pozorovatelů si může brýle nasadit a kochat se pohledy z výšky.

Stejně jako většina dronů s cenovkou nad deset tisíc nabízí i model FPV takřka dokonalou stabilizaci videí i fotek, která má minimalizovat rozostření. Řada uživatelů ocení i funkci „záchranné brzdy“ pro případ náhlých problémů za letu, což se při až 140kilometrové rychlosti může hodit. „Brzda“ dron zastaví a stabilizuje.

V běžném režimu dron automaticky zpomalí před překážkami. Má i obvyklou funkci automatického návratu domů, tedy na předem určený bod, obvykle místo vzletu.

Představení DJI FPV:

A co nový DJI FPV dokáže?