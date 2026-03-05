Bohemia Interactive zvýšila zisk o 85 procent, táhne ji série Arma
- České herní studio Bohemia Interactive loni zvýšilo čistý zisk o 85 procent na 792 milionů korun, tržby vzrostly na 1,7 miliardy.
- Firma prodala přes pět milionů her a DLC, nejúspěšnější byl titul Arma Reforger. Největším trhem zůstávají Spojené státy.
- Studio pokračuje v investicích do technologie Enfusion a připravuje očekávanou hru Arma 4, která má vyjít v roce 2027.
České videoherní studio Bohemia Interactive loni zvýšilo čistý zisk o 85 procent na 792 milionů korun. Společnosti, která stojí například za vznikem série Arma, vzrostly tržby o téměř 24 procent na 1,7 miliardy korun a provozní zisk EBITDA o 29 procent na 1,2 miliardy korun.
V roce 2025 Bohemia Interactive prodalo na počítače a herní konzole přes pět milionů svých her a herních rozšíření (DLC). Nejprodávanějším titulem byl vojenský simulátor Arma Reforger s 1,6 milionu prodaných kusů. Poté následovaly postapokalyptická hra o přežití DayZ, které studio prodalo 916 000 kopií základní hry a 304 000 kusů rozšíření, a Arma 3 s 890 000 prodanými kopiemi základní hry a 990 000 prodanými DLC.
Největším trhem pro studio loni zůstaly Spojené státy, které se na prodejích podílely ze 42 procent. Za USA byla Evropa s čtvrtinovým podílem a Kanada, kam směřovaly čtyři procenta prodaných kopií.
Uškodil kurz dolaru
„Základní ekonomické ukazatele vesměs odpovídají našim projekcím, byť jejich hodnotu nepříznivě ovlivnil kurz dolaru. V letošním roce nás čekají důležitá oznámení i vydání netrpělivě očekávaných her z programu Bohemia Incubator. Předpokládáme, že se na vlně překonávání rekordů udržíme i nadále,“ uvedl spoluzakladatel a finanční ředitel Bohemia Interactive Slavomír Pavlíček.
Hry od společnosti si loni zahrálo 20,8 milionu lidí po celém světě. Nejoblíbenější byla DayZ s 10,5 miliony hráčů. Bezplatnou střílečku Vigor si zahrálo 4,8 milionu lidí, Armu Reforger 2,7 milionu hráčů a Armu 3 dva miliony lidí.
Studio loni v létě také zaznamenalo nejvyšší počet denních uživatelů napříč všemi tituly. Dne 6. srpna si alespoň jednu z her od Bohemia Interactive spustilo přes 935 000 hráčů.
„Máme za sebou mimořádně úspěšný rok, ale to hlavní nás teprve čeká. Dále masivně investujeme do výzkumu a vývoje. Klíčový je zejména vývoj naší vlastní technologie Enfusion a příprava Arma 4, dosud největší hry od Bohemia Interactive,“ dodal spoluzakladatel a generální ředitel Bohemia Interactive Marek Španěl.
Arma 4 by měla podle posledních informací vyjít v roce 2027. Ve videoherní komunitě se jedná o dlouho očekávaný titul, Bohemia Interactive přípravu na novém díle ohlásila již v roce 2022. Enfusion je pak nový herní engine, tedy softwarový rámec, na kterém hry fungují.
Bohemia Interactive byla založena v roce 1999 a v roce 2001 vydala první hru s názvem Operace Flashpoint, jinak známou také jako Arma: Cold War Assault. Nyní studio zaměstnává přes 500 lidí a je jedním z největších vývojářů videoher v ČR. Studio nyní také pracuje na vesmírné dobrodružné hře Cosmo Tales.