Herní trh vzroste do pěti let o téměř dvě stě miliard dolarů | E15.cz

Velký skok má podle analýzy společnosti GlobalData udělat herní trh. Jeho hodnota by do roku 2025 měla každý rok vzrůstat v průměru o třináct procent. Analýza uvádí, že pokud hodnota tohoto trhu byla v roce 2018 celkem 131 miliard dolarů, za pět let by to měla být částka kolem 305 miliard dolarů, tedy asi sedm bilionů korun.

„Hlavními hnacími motory herního trhu budou mobilní 5G sítě či rozvoj cloudových služeb,“ uvedla firma. Právě ty by měly během následující deseti let podle analýzy GlobalData výrazně promluvit do stávajícího modelu hraní i nákupu her. Do značné míry by měly vytlačit především fyzické nosiče v podobě blu-ray disků.

Mezi další odvětví, která čeká ještě větší boom než nyní, patří podle GlobalData také fenomén posledních let – e-sporty. Podle společnosti Newzoo, která se zabývá analýzou herních trhů, se počet aktivních hráčů, účastnících se nejrůznějších mistrovství a eventů, pohybuje globálně okolo 450 milionů. A tak se všeobecně očekává stoupající podpora e-sportu ze stran herních i neherních společností.

Konec letošního roku bude ve znamení bitvy odvěkých rivalů. Sony chystá uvedení nového Playstationu s pořadovým číslem 5, Microsoft zase nový Xbox s označením X.

A do vývoje herního trhu bude promlouvat i virtuální realita, která se těší stále větší oblibě. Toho si všimli i vývojáři, a tak se majitelé tohoto hardwaru mohou v březnu těšit například i na slavný Half-Life. Analýza GlobalData tvrdí, že s větší oblibou bude klesat i cena virtuální reality, která se tak stane dostupnější. V tuto chvíli patří mezi nejpopulárnější VR pro Playstation či Oculus Rift.

Ochuzeni nezůstanou ani hráči mobilních her. Vedle virtuální reality by se totiž mělo podle analýzy dostat větší pozornosti i takzvané rozšířené realitě. Nejznámějším příkladem zůstává hra Pokémon Go, avšak již začaly vznikat i další tituly. Například Harry Potter: Wizards Unite, která byla v létě loňského roku dobře přijata kritiky i hráči.