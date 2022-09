Brněnský Zoner chystá vstup na mimoburzovní trh v USA. Nabídky na prodej odmítl | E15.cz

Brněnská softwarová a webhostingová společnost Zoner se chystá vstoupit na americký mimoburzovní trh OTC. Nabídnout na něm chce deset procent ze svých 240 milionů akcií. Při startovací ceně 0,25 dolaru za akcii by to Zoner mělo ohodnotit na 60 milionů dolarů, zhruba 1,5 miliardy korun. „Rád bych, aby se cena za akcii výhledově dostala na pět dolarů,“ sdělil deníku E15 jediný majitel Zoneru Milan Behro. Společnost také vydá dluhopisy za půl miliardy. Kapitál získaný z OTC a dluhopisů se má použít na akvizice a další růst.

„Firmě je třicet let a mně je přes padesát. Prodávat ji nechci, ale na její budoucnost myslet musím. Nabídnout akcie na trhu mi přijde jako ideální krok,“ vysvětlil Behro, který byl v minulosti mimo jiné členem dozorčí rady Trinity Bank Radomíra Lapčíka. S podílem v řádu jednotek procent patřil k největším akcionářům. Je také investorem do realit, vlastní třeba sídelní budovu Zoneru v Brně na Nových sadech.

Zoneru se daří držet desetiprocentní meziroční růst tržeb, které se za poslední fiskální rok dostaly na 250 milionů korun s hrubým provozním ziskem (EBITDA) padesát milionů korun. Ohodnocení, jehož chce Behro na OTC trhu dosáhnout, tak výrazně převyšuje lokální běžné ohodnocení firem operující s pěti až šestinásobkem EBITDA. „Jsou to zhruba násobky, které jsou u technologických firem v USA běžné,“ uvedl podnikatel.

Zoner měl podle informací deníku E15 několik zájemců o koupi včetně největší belgické hostingové firmy Team Blue. Ta už v Brně v roce 2020 za necelé tři miliardy koupila softwarovou firmu Webnode. Mezi zájemci byla i společnost Webglobe, která za podpory slovenského fondu Sandberg Capital za stovky milionů skupuje česko-slovenské hostingy. Jednotlivé strany námluvy nekomentovaly.

Zoner rozjel přípravy na vstup na OTC začátkem roku a formální proces odstartuje v říjnu. Přímé zalistování, nikoli tedy primární úpis akcií IPO, by se mělo uskutečnit během příštího roku. Behro uvádí, že by to mohlo být v červnu.

Zoner hodlá upsat akcie prostřednictvím entity Zoner Inc. V rámci trhů provozovaných OTC Market Group chce dosáhnout na nejvyšší ze tří úrovní označovanou OTCQX. „OTCQX má v rámci OTC trhu nejprestižnější status. Společnosti obchodované na tomto trhu musejí předložit finanční informace a navíc nesmějí být v bankrotu a musejí stále aktivně fungovat,“ popsal Jonáš Mlýnek z brokerské firmy Lynx.

Na OTC lze obchodovat deset tisíc a více akcií. Nejde o burzy, ale druh služby poskytující cenové kotace. Investoři díky tomu mohou obchodovat mezi sebou bez prostředníka. Na tyto trhy chodí firmy, které nesplňují, popřípadě zatím nesplňují kriteria velkých burz.

Zoner, který má 110 zaměstnanců, chce dorůst až k tradiční burze. Docílit toho chce mimo jiné prostřednictvím akvizic. Pomocí výtěžků z prodeje akcií hodlá kupovat zejména cloudové a hostingové firmy ve střední a východní Evropě, což je pro Zoner nejsilnější byznys tvořící kolem 60 procent tržeb. Nakupovat chce za lokální, relativně nízké ceny, a tím být atraktivní pro zahraniční investory. Zoner rovněž pro účely nákupů prvního října ve formě privátní emise vydá dluhopisy za 500 milionů s nejnižší pozicí pět milionů.

Společnost vešla ve známost také díky grafickému editoru Zoner Photo Studio, který konkuruje americkému kolosu Adobe. Firma rovněž vyvíjí vlastní antivir a prostřednictvím divize Zoner Press vydává zejména odborné knihy.

Zoner má v portfoliu služby, na které mohou američtí investoři slyšet. Zoner Photo Studio se například prodává prostřednictvím předplatného, nikoli v podobě jednorázové licence. Firma přechod z licencí na model softwaru jako služby uskutečnila v roce 2016 a čtyři roky jí trvalo, než se dostala na čísla před touto změnou. Dnes si aplikaci předplácí přes šedesát tisíc lidí.

