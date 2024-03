Buď budou západní politici na TikToku lovit voliče, nebo budou vyhrožovat jeho zákazem

Už to jsou čtyři roky od chvíle, kdy se američtí politici rozhodli, že se musí vypořádat s čínskou sociální sítí TikTok. Tehdy administrativa Donalda Trumpa tlačila na to, aby došlo k prodeji společnosti do amerických rukou, jelikož jde o otázku národní bezpečnosti, nicméně po střídání prezidentů tlak ustal. Minulý rok se ovšem rozběhlo nové kolo celého problému, když úřady velké části západních vlád varovaly před hrozbou TikToku, aby se o rok později politici z stejných zemí hromadně přidali na platformu, včetně amerického prezidenta Joe Bidena. Paradoxně ve stejnou chvíli získal ve USA nadstranickou podporu zákon, který by donutil TikTok k prodeji, nebo by byl zakázán.