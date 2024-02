Šest párů ponožek do devadesáti korun, v adekvátní kvalitě vzhledem k ceně. Možnost vytočit si kupony až v hodnotě dva a půl tisíce korun. Dovoz mezi osm a půl tisíci kilometry vzdálenou Čínou a Českem zdarma. Ale také kopírování západních značek a bezpečnostní riziko kvůli propojení s čínskými servery. Online tržiště Temu v posledním roce vzalo západní zákazníky hladové po levném zboží útokem. V současné době hraje z byznysového hlediska velmi nejistou hru, jejíž šance na úspěch jsou zhruba na úrovni ruské rulety v posledním kole. Na vyvolání pořádné nervozity mezi českými e-shopy to ale stačí. Teď všichni jen vyčkávají, jak dlouho ještě Temu udrží svůj agresivní marketing.

Oficiální údaje o tom, jak moc úspěšné je Temu v Česku, vlastně není možné zjistit. Společnost sídlí v Irsku, celníci o dovozu zboží z Číny informace prý nemají a žádný jiný přímý zdroj neexistuje. Zákazníky si ale našel a nebude jich málo. Za půl roku, co působí na českém trhu, se čínské e-tržiště stalo „TOP“ a „klíčovým“ klientem logistické skupiny Packeta, pod kterou patří i česká Zásilkovna. Zároveň roste počet členů fanouškovských skupin na tuzemském Facebooku, ta největší s názvem „TEMU CZ – reálné fotky, recenze i prodej“ má 90 tisíc odběratelů a každý týden jich přes pět tisíc přibývá. Členové skupiny si navzájem radí ohledně zboží z e-shopu, případně přeprodávají nevyhovující kusy, které nesplnily jejich očekávání.

Nejde ale jen o Česko, ofenzivu na západní trhy pocítili i v dalších zemích, a nejen v Evropě. Německý týdeník Handesblatt například před pár dny informoval o tom, že na čínském e-shopu za jeho krátkou existenci nakoupil už každý čtvrtý Němec a den co den je do země přivezeno až 200 tisíc balíčků zakoupených právě na Temu. Do Spojených států podle listu The Wall Street Journal proudil před Vánocemi každý den milion zásilek odeslaných témto e-shopem. Nutno dodat, že na tento objem prodejů se Temu dostalo za patnáct měsíců, svoji první, americkou „pobočku“ otevřelo v září 2022. Už o rok později se počet návštěvníků jeho stránek ve Spojených státech dostal na úroveň roky zavedeného portálu eBay.

„V současné době jsme v počáteční fázi našeho působení v České republice a zaměřujeme se na poznávání potřeb našich uživatelů,“ odpověděla Valentina Curatolaová z mezinárodní PR společnosti mc Group, která Temu na evropském trhu mediálně zastupuje, na dotaz e15, jak se Temu na českém trhu daří. Výši tržeb nebo množství dodaného zboží místním zákazníkům ovšem nechala bez komentáře, obchod se ale prý v Česku setkává s „pozitivní zpětnou vazbou“.

Prozatím čínský internetový obchod necílí na konkrétní skupiny, o čemž svědčí i jeho masivní internetová reklama na Googlu, Facebooku a na dalších platformách, do které evidentně velmi investuje. Výsledkem je, že po zadání téměř jakéhokoli produktu do největšího světového vyhledávače se na prvních místech zobrazí zboží právě od čínského e-shopu. Podle Curatolaové je nejoblíbenější kategorií českých zákazníků vybavení do domácnosti následované kuchyňským zbožím a elektronikou.

Nenápadná reklamní smršť

Temu přitom není firma s dlouhou tradicí, která by promyšleně a rozvážně vstupovala na nové trhy. Vznikla teprve v roce 2022 a jejím prvním trhem byly Spojené státy. Zkraje roku 2023 čínské e-tržiště otevřelo místní pobočku v Kanadě, následovala Austrálie a na jaře začala evropská expanze. Po vstupu na německý, italský, britský a na další trhy přišlo v létě na řadu také Česko. Společnost, která provozuje místní pobočky v 35 zemích světa, je dceřinkou skupiny PDD Holdings kótované na newyorské burze Nasdaq, jejímž základem je na čínském trhu úspěšně působící e-tržiště Pinduoduo. Podle Nasdaq celý holding ročně za zboží utrží kolem půl bilionu korun se ziskem zhruba sto milionů korun. Zakladatel společnosti Coling Huang je díky úspěchu skupiny řazen na třetí místo žebříčku nejbohatších Číňanů.

Temu do Česka vstoupilo v roce, kdy tu se stejným byznys modelem začala další dvě zahraniční tržiště: polské Allegro a německý Kaufland. Fungují na stejném principu jako Temu, což znamená, že přes jejich stránky prodávají své zboží menší obchodníci. V případě Temu jsou to přímo továrny, které produkty vyrábějí. V této chvíli jde výhradně o čínské fabriky, jež mají po dlouhých letech práce pro západní značky zkušenosti s masovou produkcí, nedávno ale čínské tržiště oznámilo, že chce na své stránky pustit také výrobce z Evropy a Spojených států.

Čínské tržiště v Česku otevřelo zhruba ve stejnou chvíli jako Allegro, od začátku ale vsadilo na odlišnou strategii. Na rozdíl od polského konkurenta nevyhledávalo mediální pozornost a nemělo zaplacenou rozsáhlou televizní ani venkovní reklamu. Temu se spíš potichu prosazovalo prostřednictvím sociálních sítí a dalších online platforem, kde zákazníky lákalo na absurdně nízké ceny.

Kromě láce a dopravy zdarma Temu často nabízí slevové akce, například ve formě kuponů, které si může uživatel po stažení mobilní aplikace „vytočit“ na kole štěstí. Takto lze získat poukaz na zboží i ve výši dvou a půl tisíce korun, což vzhledem k nízkým cenám na čínském tržišti představuje třeba i několik produktů zdarma.

„Temu je jedno z témat, o kterém se mezi e-shopy poslední dobou mluví nejvíce. Jeho masivní investice do reklamy zvyšují některým obchodníkům náklady na marketing až o desítky procent, což je kritické pro téměř všechny segmenty,“ popisuje následky příchodu čínského e-tržiště Matěj Kapošváry, šéf společnosti Shopsys, která staví e-shopy na míru. Podle něj kvůli tomu menší české internetové obchody hledají úspory, kde se dá, a některé z nich už jen „nervózně čekají, jak to celé dopadne“, tedy jaký bude přístup Temu v následujících týdnech a zda se mu podaří přes jeho mobilní aplikaci přitáhnout další velké množství zákazníků.

„Pokud by se to Temu povedlo, bude mít v budoucnu díky přímým přístupům do aplikace mnohem nižší náklady na marketing a jeho byznys model tak už bude o něco udržitelnější,“ říká Kapošváry. A připomíná jiný čínský obchod AliExpress, který před lety také vtrhl na český trh s absurdně nízkými cenami, dnes má ale menší tržní podíl, než se všeobecně očekávalo.

Tržiště s temnými kouty

V souvislosti s Temu se zároveň objevila řada podezření z kopírování některých západních značek, jejichž popularity se Temu snaží využít k vyšším prodejům vlastního zboží. Magazín Time popsal několik případů malých značek, které se musely vyrovnat s tím, že produkty v téměř totožném designu, jako jsou jimi navržené originály, Temu prodává jen za zlomek ceny. „Cítila jsem se bezcenná a bezmocná. Je to velmi frustrující, když tak tvrdě pracujete, vkládáte tolik kreativity do navrhování něčeho a tolik se snažíte o každý jeden prodej. A pak někdo prostě přijde a zkopíruje váš návrh z fotky,“ popsala pro magazín Leora Aileenová, která podniká v Nizozemsku.

Čeští zákazníci si nicméně momentálně nestěžují, alespoň ne oficiální cestou u České obchodní inspekce. Ta registruje jen „jednotky” stížností. „Uplatňování spotřebitelských práv může být v případě, kdy je obchod provozován subjektem mimo ČR, respektive EU, velmi obtížné,“ upozorňuje mluvčí úřadu František Kotrba a dodává, že vymáhat právo na internetových tržištích, která jsou pouhými prostředníky nákupu, je o to problematičtější. Na populární stránce TrustPilot, kde uživatelé celého světa hodnotí úroveň online podniků všeho druhu, Temu dosahuje slušného zákaznického hodnocení 3,3 z 5 bodů.

Objevují se také spekulace, že zboží nabízené na Temu může být vyráběno za problematických okolností. Vzhledem k čínskému původu se například nabízí otázka, zda někteří výrobci nevyužívají nucené práce etnických Ujgurů nebo dětskou pracovní sílu. A výbor amerického Kongresu, který se zabývá činností čínské komunistické strany, skutečně došel v polovině loňského roku k závěru, že v případě zboží prodávaného na Temu existuje „vysoké riziko“, že bylo vyrobeno právě za zapojení nucené práce. Před nákupy na Temu ze stejného důvodu varovali také britští politici.

Další problematické téma je bezpečnost, zejména otázka, jak nakládá Temu s osobními daty uživatelů. Jak už bylo řečeno, snaží se je zejména směrovat do mobilní aplikace, která ale byla některými experty loni kritizována.

Společnost v průběhu minulého roku minimalizovala objem osobních dat, která o uživatelích sbírá. V současné době po nich aplikace žádá jen základní informace, dokonce méně než někteří západní konkurenti. Zákazníci vyplní e-mailový kontakt, číslo telefonu a platební karty už je dobrovolné. Aplikace sleduje aktivitu uživatele, tedy četnost přihlašování, polohu nebo typ zařízení.

Temu? Víme o něm, říká NÚKIB

To ale stále ještě neznamená, že je aplikace Temu opravdu bezpečná. Přece jen je vyvíjená v Číně a tamější firmy mají povinnost spolupracovat s bezpečnostními složkami včetně otevření přístupu k osobním datům uživatelů. Deník e15 oslovil několik odborníků na kybernetickou bezpečnost s otázkou, zda Temu považují za podobnou hrozbu pro uživatele jako sociální síť TikTok. Před tou varovaly západní úřady včetně českého, že je potenciálně riziková. Temu zatím zůstává stranou takové pozornosti, s rostoucím počtem zákazníků se ale dá očekávat, že se časem pod drobnohled politiků a úřadů dostane.

„Současný e-shop, web i mobilní aplikace Temu jsou už úplně jiné produkty než v letech 2022 a 2023,“ říká etický hacker ze společnosti Aricoma Martin Musil. „V porovnání s jinými světovými obchody nyní Temu vypadá podle výsledků analýzy jako společnost, která o svých klientech sbírá nejméně informací a má nejtransparentnější úmysly.“ Musil ale upozorňuje, že v podstatě není možné zjistit, jestli se některé dříve reportované nebezpečné prvky jen nepřesunuly do hlubin zdrojového kódu aplikace.

Na fakt, že pokud tvůrci aplikace chtějí, mohou se dostat k osobním údajům uživatelům i jinou než oficiální cestou, poukazuje také Veronika Valerosová z Centra umělé inteligence ČVUT. „Hlavním problémem ale není ani tak samo shromažďování údajů jako nedostatečná transparentnost, jak jsou tyto osobní údaje zpracovávány, uchovávány a chráněny. Kde se naše data nacházejí? Jak jsou využívána? A nejsou třeba prodávána?“ ptá se Valerosová. Temu ale na svých stránkách uvádí, že osobní data svých evropských zákazníků ukládá na servery v zemích Evropského hospodářského prostoru, tedy v členských státech EU, Velké Británii, Norsku, Švýcarsku nebo na Islandu.

Národní úřad pro informační a kybernetickou bezpečnost (NÚKIB), který před rokem varoval z bezpečnostních důvodů před užíváním aplikace TikTok a před pár měsíci přidal varování před platformou WeChat, už Temu sleduje. „O e-shopu a jeho aplikaci víme. Určitě je namístě doporučit uživatelům, aby byli obezřetní při práci s aplikacemi, stahovali je z ověřených zdrojů a dávali si pozor, k jakým funkcím a údajům jim dávají na svých zařízeních přístup. Čínské právní prostředí přikazuje součinnost čínských společností se státem. Z toho důvodu existuje reálná možnost, že k datům aplikace Temu mají přístup čínské státní orgány,“ odpověděla za NÚKIB Eva Rajlichová z tiskového oddělení. Na dotaz, zda úřad plánuje varovat před Temu, tiskové oddělení nereagovalo.

Sama společnost se ovšem nařčením, že by zacházela nezodpovědně s osobními daty svých uživatelů, brání. „Pokud existuje možnost, že v daném scénáři budou shromažďovány údaje, zveřejňujeme to. To je v souladu s požadavky kladenými na vývojáře obchody s aplikacemi, jako je Apple App Store a Google Play Store,“ reagovali mediální zástupci Temu na otázku e15. „Pokud však jde o skutečné shromažďování a používání údajů, řídíme se zásadou minimalizace, což znamená, že shromažďujeme a používáme pouze údaje nezbytné pro konkrétní, odůvodněné scénáře.“

Podívejte se na exkluzivní rozhovor Simony Kijonkové, která vystoupila v pořadu Hráči: