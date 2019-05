Bývalý šéf Hamé Štrupl přesedlal z potravinářství do IT | E15.cz

Po patnácti letech v čele přední tuzemské potravinářské firmy Hamé změnil Martin Štrupl obor. Nastoupil do společnosti eD system group, která podniká v oblasti logistiky, distribuce, IT servisu a vývoje softwarů.

Štrupl bude mít na starosti řízení firem v rámci skupiny eD system group. Do ní patří například český a slovenský IT distributor eD system, společnost pro logistická řešení CELogis, projektový distributor DNS, systémový integrátor E LINKX nebo společnost zaměřená na správu hardwarového vybavení Dileris.

„Přechod do IT je pro mě velkou změnou. Po tolika letech v jednom oboru jsem se chtěl profesně zaměřit na něco jiného. Společnost Hamé jsem měl velmi rád a neodcházelo se mi lehce,” uvedl Štrupl v tiskové zprávě. “V oboru IT jsem de facto osoba neznámá,“ doplnil.

Štrupl se rozhodl odejít z Hamé začátkem loňského října poté, co se podnik spojil s konkurenční Vitanou do společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko. Hamé je výrobcem chlazených a trvanlivých potravin, vyrábí například paštiky. Vitana se specializuje na výrobu dehydratovaných výrobků nebo instantních polévek.

“Hamé bude směřovat trochu jiným směrem, než byla moje představa. Proto je možná v mé kariéře a v mém věku správný čas na to, abych to změnil a šel jinou cestou,” řekl tehdy ke svému odchodu pro E15. Majitelem Hamé i Vitany je norská skupina Orkla.

Skupina eD system group působí na českém, slovenském a polském trhu. Souhrnné tržby vyčíslila na 15 miliard korun. Poslední výroční zpráva z roku 2017 čistý obrat neuvádí. Čisté tržby Hamé v roce 2017 činily 5,13 miliardy korun. Z toho 56 procent firma utržila v České republice, 18 procent na Slovensku, po devíti procentech v Maďarsku a v Rusku.