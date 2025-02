Dárkový box, kromě toho, že obsahuje deset vinylových desek, sestává z desítek unikátních komponent. „Tento projekt byl pro nás dalším velkým milníkem, pokud jde o složitost a komplexitu výrobku,“ komentoval to Michal Štěrba, generální ředitel GZ Media.

Cenu v Los Angeles převzali syn Johna Lennona Sean a jeho spolupracovník Simon Hilton, který se stará o multimediální archiv Johna Lennona a Yoko Ono.

Myšlenkové hry pro hudební fandy i pro výrobce

Nová edice Mind Games, jednoho ze zásadních Lennonových sólových alb, není jen nějakou desku v obalu. „Zakázky tohoto typu, tedy sběratelské edice v dárkovém boxu, jsou v podstatě specializace GZ Media. Obvykle je v boxu řada desek, k nim knížka a nějaké další doplňky jako třeba trička a další merchandise. Zakázka Mind Games byla ale extrémně komplexní, pro představu, jenom v našem informačním systému zabírala asi 120 obrazovek,“ popisuje Jiří Hašek, ředitel obchodního úseku Music v GZ Media, s tím, že na informace popisující výrobu běžného vinylu s obalem stačí obvykle jedna či dvě obrazovky.

Mind Games je velkolepé dílo. „Se Simonem Hiltonem jsme strávili roky na vytváření speciální edice,“ říká ve videu popisujícím nové vydání alba Sean Lennon a s nadšením popisuje výsledek. „Každý jednotlivý detail je vyvedený ve překrásné podobě a v nejvyšší kvalitě.“

Hlavní box Mind Games je zasazen do transparentní průhledné krychle, která je obnovou někdejšího výtvarného díla Yoko Ono nazvaného Danger Box. Uvnitř se skrývá devět menších krabiček s deseti vinylovými deskami a více než stovkou tiskovin. Celé sesazení do boxu, který se otevírá jako květina, pomáhal vymýšlet specialista na hlavolamové skříňky Chris Ramsey.

„Umělecká představa, která vycházela od Seana Lennona a Yoko Ono, byla hodně doplňovaná z naší strany, naším týmem lidí, kteří rozvíjeli základní myšlenku, kterou zadavatelé měli. Tou bylo, že produkt má být hrou, kdy po otevření boxu nacházíte spoustu skrytých podnětů,“ vysvětluje Hašek a dodává, že s týmem kolem Lennona a Ono intenzivně komunikovali a dotvářeli původní myšlenku přibližně rok, během kterého uskutečnili snad stovku hovorů.

Od Liverpoolu po Tokio

Oceněné Mind Games obsahují deset vinylových desek, z toho dvě jsou takzvané picture disky, na kterých se rozehrává animace poté, co jejich otáčení na gramofonu uživatel pozoruje přes kameru mobilního telefonu. Desku, která je úplně na vrchu boxu, zdobí hologram.

„Na té straně, kde je hudební záznam, je zároveň i hologram, takový, jaký můžete pozorovat například na bankovkách, kdy při různém natočení bankovky a dopadu světla obraz hraje různými barvami. To je velká rarita, kterou neumí vyrobit nikdo jiný než GZ media. Hologram můžete umístit na různé povrchy, ale dát jej na stranu gramofonové desky, kde jsou zároveň drážky, je unikátní věc. Je to technologie, kterou jsme vyvinuli společně s firmou IQ Structures, která je specialistou na hologramy,“ vysvětluje Hašek.

Majitelé speciální edice v boxu objeví také dvě velkoformátové mapy Liverpoolu a Tokia, do kterých výtvarník specializující se na úpravy map vkreslil tváře Johna a Yoko. „Když si prosvítíte mapu UV světlem, zjistíte, že jsou určitá místa zvýrazněná, a když se na ta místa vydáte, najdete malá překvapení,“ popisuje Sean Lennon na videu. Lidé díky tomu mohou poznávat Lennonovů Liverpool a Tokio v pojetí Yoko Ono, tedy místa v jejich rodných městech, která byla pro jejich životní cesty zásadními.

Ambasáda Lennonovy Nutopie

Kromě věcí velkých rozměrem i myšlenkou, najdou fanoušci Lennona v boxu i spoustu drobností, které je propojí s tvůrčím životem Lennonovy rodiny. „Vyrůstal jsem v kuchyni, kde byla na dveřích cedulka Nutopian Embassy,“ připomíná Sean Lennon. Nutopia je imaginární země, nebo také mikronárod, umělecký koncept, který John s Yoko vytvořili. A přesně takovou cedulku majitelé Mind Games také dostanou. „Chci, aby bylo jisté, že práce a poselství Johna a Yoko se nevytratí,“ říká Sean Ono Lennon. Podobná slova použil i při přebírání ceny v Los Angeles.

Pro GZ media, největšího výrobce gramofonových desek na světě, nejsou Mind Games zdaleka prvním úspěchem na Grammy. „Ze čtyř posledních ročníků Grammy byl v této kategorii, která se zabývá sběratelskými edicemi, oceněn produkt, který jsme vyrobili, třikrát. A zároveň můžeme říci, že ze šesti nominací v kategorii, tvoří obvykle polovinu naše produkty,“ vypočítává Hašek. Vloni získala Grammy v GZ media vyrobená kolekce dvaceti LP desek s hudbou inspirovanou krásou ptačího zpěvu For the Birds: The Birdsong Project. V roce 2022 to byla další hudební lahůdka navázaná na Beatles, velká sběratelská edice k padesátému výročí vydání desky George Harrisona All Things Must Past.