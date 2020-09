Netflix v Česku nabízí hodně, ale hůře hodnocených titulů | E15.cz

Předplatitelé, pro které je Netflix vším, by mohli začít uvažovat o přestěhování do Brazílie. Jihoamerická země je totiž pro sledování služby nejvýhodnější. Měsíční poplatek za základní účet tam vyjde na 3,99 amerického dolaru, zhruba 89 korun. Země má navíc k dispozici 4286 titulů.

Také předplatné za standardní účet vychází nejlépe pro Brazílii. Se šesti dolary, zhruba 133 korunami, je v poměru k šíři nabízeného obsahu nejvýhodnější zemí. V kategorii prémiového účtu vychází jako nejlépe hodnocená země Jižní Afrika. Služba tam vyjde na necelých jedenáct dolarů, asi 244 korun, a k mání je 5424 titulů.

Česko patří k zemím, které v knihovně Netflixu mají dostupné velké množství titulů. Tuzemští uživatelé jich tam najdou 5824. To je dokonce o 339 více, než s čím se musejí spokojit uživatelé v USA. Měsíční předplatné v Česku se pohybuje od 199 do 319 korun. Horší je naopak situace ve Švýcarsku a v Dánsku. Obě země nabízejí za hodně peněz málo „muziky“. V Dánsku se ceny za jednotlivé tarify pohybují od 12,63 do 24 dolarů za měsíc. Za to lze shlédnout „jen“ 3808 titulů. Švýcarsko nabídne o 518 titulů více při cenách od 13 do 21 dolarů za měsíc.

Statistiku si Netflix připravil také v rámci hodnocení kvality jednotlivých titulů a seriálů dle IMDb (Internet Movie Database). První místo obsadila Jižní Korea. Průměrné hodnocení titulů tam činí 6,81 bodu z deseti. Podíl filmů v knihovně s hodnocením nad osm bodů v jihoasijské zemi představuje 26,57 procenta. Primát v podílu filmů s vysokým nebo nejvyšším hodnocením drží Rusko, v tamní nabídce jich je 29,57 procenta. Filmy a seriály s nejnižším průměrným hodnocením se naopak objevují v České republice a Maďarsku. Je jich 6,54 procenta. Podíl filmů s velmi vysokým hodnocením v tuzemské databázi činí 23,28 procenta. I toto číslo je ze všech zemí nejnižší.

Netflix se v poslední době snaží zrychlit nábor nových uživatelů, i proto zpřístupnil některé své tituly k bezplatnému přehrání.

Tarify Netflixu

Předplatné Basic

možnost přehrávání na jedné obrazovce v kvalitě SD

Předplatné Standard

možnost přehrávání médií na dvou obrazovkách v kvalitě HD

Předplatné Premium