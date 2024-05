Českou a slovenskou pobočku americké softwarové společnosti Microsoft vede od počátku května Michal Stachník. Vystřídal přechodného šéfa Michala Marka. Před nástupem do Microsoftu působil Stachník devět let jako generální ředitel společnosti Cisco v České republice a na Slovensku. Microsoft to oznámil na svém webu, upozornil dnes server Hospodářské noviny.