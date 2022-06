Zkolabovaný trh NFT her ožije, věří české firmy STRV a eMan | E15.cz

Významná česká studia, jež vyvíjejí software na zakázku, se pouštějí do tvorby vlastních her postavených na blockchainu a NFT. Společnosti STRV a eMan věří, že mohou uspět navzdory tomu, že se trh s NFT podle webu NonFungible meziročně propadl o více než devadesát procent. Stejně tak pohořeli herní giganti jako třeba Ubisoft a z nejúspěšnější NFT hry na světě – Axie Infinity – zmizelo šest set milionů dolarů.

„Trh s NFT hrami je před startem. Doposud padaly věci spíše spekulativního typu. Hodně z nich byl podvod nebo to stálo na vodě. Tituly, které chtějí NFT využít pořádně a smysluplně, jsou teprve před vydáním,“ sdělil deníku E15 spoluzakladatel technologické firmy STRV Pavel Zeifert.

Vývojáři STRV zhruba půl roku pracují na tahové strategii Scavenger Land zasazené do sci-fi verze Divokého západu. Je to součást divize STRV Labs vyhrazené tvorbě vlastních projektů, do kterých chce letos mateřský podnik poslat milion dolarů, zhruba 23 milionů korun.

Na NFT titulu pracuje na plný úvazek sedm vývojářů, jimž firma vytvořila podmínky, které v tvorbě českých experimentálních her nebývají zvykem. Financování titulů, u nichž není jasné, zda uspějí, si může v rámci interního inkubátoru dovolit například největší tuzemské herní studio Bohemia Interactive.

Ve firmě eMan, přesněji ve vyčleněné dceřince Legend has it, vzniká RPG hra Alteration odehrávající se ve sci-fi světě s norskou mytologií. Podnik obchodovaný na pražské burze Start vyčlenil na projekt 26 lidí na plný úvazek, s nimiž spolupracuje přes deset konzultantů. Kromě Čechů se na hře podílejí odborníci ze Severní Ameriky, Evropy a Asie.

„Nabíráme specialisty z herního průmyslu,“ sdělil deníku E15 Tomáš Pšenička ze společnosti eMan, který má Alteration na starost. „Doposud jsme nabírali 3D umělce a programátory, bavíme se ale s tradičními herními vývojáři a nejspíše budeme lovit i mezi nimi,“ doplnil další ze zakladatelů STRV Martin Šťáva.

Obě hry vycházejí ze systému play-to-earn. Hráči budou za své snažení a úspěchy odměňováni virtuálními předměty ve formě NFT tokenů, které pak budou moci prodávat prostřednictvím zabudované blockchainové sítě. Počet předmětů bude limitován v rámci různých „sezon“, díky čemuž by měly mít určitou unikátnost a hodnotu. Sezony jsou známé třeba z velice úspěšných titulů typu Fortnite. V této generaci her ale nejde se získanými předměty obchodovat přes blockchain.

Vývojáři z eMan zároveň chtějí hráčům umožnit vytvářet vlastní předměty. O nich se bude hlasovat prostřednictvím decentralizovaného systému DAO. Ty úspěšné se dostanou do hry a jejich tvůrci obdrží procenta z prodejů.

STRV zkouší zavádět blockchainy Ethereum a Polygon. Od druhé verze Etherea si slibuje zejména snížení transakčních poplatků. Ve firmě eMan chtějí využít EVM/Solidity. Podíly, jaké si obě firmy z transakcí budou brát, se zatím ladí.

„Pracujeme na herním demu a zhruba ve třetím čtvrtletí bychom chtěli spustit předprodej,“ odhaduje Zeifert. S podobným termínem předběžného přístupu ke hře počítá i eMan. „Vydání tokenu chystáme s měsíčním předstihem,“ dodal Pšenička.

Koncem roku chce začít tokeny prodávat také česká firmy Notre Game. V ní veteráni z firem, jako jsou Disney, Geewa nebo Keen Software House, pracují na HFT hře Scratch Lords. Ta nabídne souboje virtuálních kartiček ve stylu Magic: The Gathering s tím, že karty budou díky NFT unikátní.

Firma loni utržila čtyři sta milionů korun s hrubým ziskem přes sto milionů korun. Většina z toho připadá na vývoj aplikací na zakázku. Vlastní produkci táhnou zejména „aplikace pro randění“, díky nimž je možné platit i vývoj Scavenger Land.

Firma eMan letos plánuje tržby kolem 260 milionů korun se ziskem EBITDA necelých třicet milionů. Meziroční růst má dosáhnout 28 procent. Společnost má na burze Start hodnotu 286 milionů korun.