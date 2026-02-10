ChatGPT s reklamou? OpenAI v USA je začala testovat v základní verzi
- OpenAI v USA začala testovat reklamy v základních verzích ChatGPT, aby si zvýšila příjmy při rostoucích nákladech na provoz.
- Reklamy uvidí dospělí uživatelé bezplatné verze a tarifu Go; prémiové předplatné zůstává bez reklam.
- Uživatelé mohou reklamy vypnout, ale pak dostanou jen několik bezplatných zpráv denně.
Společnost OpenAI začala ve Spojených státech umisťovat reklamy do základních verzí svého chatbota ChatGPT. Firma se snaží zvýšit si příjmy v době, kdy se jí prudce zvyšují náklady, a sází na to, že uživatelům nebude vadit přerušování služeb kvůli reklamám, uvedla agentura AFP. Firma o začátku testování informovala na svém blogu.
Podnik upřesnil, že reklama se bude objevovat po přihlášení u účtů dospělých uživatelů, kteří využívají bezplatnou verzi nebo její předplatné Go, které v USA stojí osm USD (163 korun) měsíčně. Pouze malé procento z téměř jedné miliardy uživatelů má prémiové předplatné, které zůstane bez reklam.
Reklama neovlivní odpovědi
„Reklamy neovlivňují odpovědi, které ti ChatGPT poskytuje,“ uvedla firma a zdůraznila, že inzerenti nebudou mít přístup k chatům, historii chatu, vzpomínkám ani k osobním údajům. Upřesnila také, že uživatelé, kteří si nepřejí zobrazování reklam, je mohou deaktivovat. Při konverzace s ChatGPT ale pak budou mít nárok pouze na několik bezplatných zpráv denně.
Od spuštění ChatGPT v roce 2022 se hodnota OpenAI v rámci kol financování zvýšila na 500 miliard USD. To z firmy dělá nejdražší soukromý podnik. Někteří analytici očekávají, že by OpenAI mohla vstoupit na burzu s hodnotou jeden bilion USD. Firma ale vynakládá značné objemy peněz, hlavně za výkonnou výpočetní techniku potřebnou k poskytování služeb.
Generální ředitel Sam Altman dlouho vyjadřoval nechuť k reklamě s odůvodněním, že by mohla vyvolat nedůvěru k obsahu ChatGPT. Změna jeho názoru vyvolala o víkendu kritiku od konkurenční firmy Anthropic, která na šampionátu Super Bowl představila reklamu, ve které tvrdila, že její chatbot Claude zůstane bez reklam.