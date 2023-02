Novela zákoníku práce nakopla HR platformy. Sloneek vyrostl čtyřnásobně | e15.cz

Startup Sloneek zaměřený na digitalizaci řízení lidských zdrojů loni při čtyřnásobném růstu dosáhl rekordního obratu necelých 9,5 milionu korun a ztrojnásobil počet klientů. „Rosteme stabilním tempem, což dokazuje, že máme dobře postavený produkt, který umí firmám vydělávat peníze, a že jsme na začátku celkového trendu digitalizace HR,“ usuzuje šéf startupu Sloneek Filip Lukáč.

Vzhledem ke změnám na trhu práce zaznamenal i změnu poptávky. Někdejší zájem o elektronické podpisy, sledování docházky a jednoduchý time tracking ustupuje strategickým funkcím, které podporují rozvoj každého zaměstnance a udržují jeho motivaci.

Společnost OKsystem vyvíjející personální systém OKbase, který má na českém trhu kolem 300 tisíc uživatelů, loni zaznamenala šedesátiprocentní nárůst objemu nových zakázek. „HR systém významně pomáhá v péči o zaměstnance a ovlivňuje jejich spokojenost, na další rok jsme připravili i nové funkcionality,“ říká obchodní ředitel OKsystemu Vladimír Fuchs.

Poptávka po řešení digitální důvěry, digitalizace procesů a jejich bezpapírovosti včetně personálních procesů je na vzestupu ve všech oblastech, zdůrazňuje Zdeněk Sýkora, marketingový ředitel firmy Sefira, která se tímto segmentem zabývá. „Zvýšený zájem si vysvětlujeme zkušeností organizací s lockdownem. V praxi se ukázalo, že digitalizace procesů není jen technologická zajímavost, ale klíčový směr organizací. Zároveň je na trhu znatelný odklon od ‚nějakých levných‘ řešení k těm, která kladou důraz na kvalitu a jsou v souladu s legislativou,“ doplňuje.

Zájem potvrzuje i expert na digitalizaci HR procesů a služeb Deloitte Ondřej Přerovský. „Jednoznačně je tento trend vidět. Řada společností se během covidu i po něm rozhodla pro revizi HR procesů a jejich digitalizaci. Důvodem byla potřeba řešit věci na dálku – ať již z pohledu zaměstnanců, či personalistů,“ popisuje.

Trend si uvědomují také investoři. Česko-slovenský softwarový startup pro HR manažery CultureBoard tak nedávno získal od tří různých investorů pobídku 440 tisíc eur, téměř 10,5 milionu korun, na podporu růstu a rozvoje. Nabízí sadu modulů pro budování firemní kultury včetně zábavných průzkumů, pochval nebo odměn a k jeho zákazníkům patří Disney, Nike nebo Tesla. Startup Sloneek loni získal na další vývoj dokonce milion eur.

Nynější rozvoj navíc urychluje chystaná novela zákoníku práce, která upravuje kromě podmínek dohod a práce na dálku i pracovněprávní dokumenty. Řadu z nich bude možné doručovat a uzavírat elektronicky. „Chceme nastavit podmínky, které budou odrážet aktuální možnosti. V digitalizaci jsme se opravdu posunuli a pravidla byla dosud velmi přísná. Naším cílem je veškeré procesy co nejvíce zjednodušit, ale zároveň zachovat dostatečnou úroveň ochrany zaměstnanců,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Kompromisní návrh, na kterém se shodují sociální partneři i vládní koalice, momentálně čeká na projednání ve vládě. „Novela zatím není schválená, ale již to vypadá, že má finální kontury a někdy během léta nebo na podzim by mohla být platná. A to pak dále podpoří poptávku po další digitalizaci,“ potvrzuje Přerovský. Novela podle Sýkory navíc omezí rizika z digitalizačních snah a vytvoří pro firmy další příležitosti.