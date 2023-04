Čínský gigant CATL jde do trháku. Jeho nové baterie mají nevídanou energetickou hustotu | e15.cz

Baterii představil čínský gigant CATL v polovině dubna bez většího povšimnutí českých médií. Dopad na trh baterií, ale i dalších oblastí s nimi spojenými by přitom podle vyjádření firmy mohl být markantní. O to víc, když CATL na rozdíl od šéfa Tesly Elona Muska své cíle a vize dosud naplňuje bez větších problémů a zpoždění.

A v čem je baterie výjimečná? Do jednoho kilogramu její váhy se vejde 500 watthodin energie, slibuje Wu Kai, šéf výzkumného týmu společnosti CATL. Pro srovnání: současné akumulátory se nedostanou ani na úroveň 300 watthodin na kilogram.

Hustota energie je pro baterie určené pro dopravu klíčová a patří k vůbec nejsledovanějším parametrům. Snižuje totiž váhu dopravního prostředku, čímž snižuje i její spotřebu energie, a zároveň indikuje nižší výrobní cenu akumulátoru.

„Nasazení této pokročilé technologie zboří hranice, které dlouho omezovaly rozvoj sektoru baterií. Otevře novou etapu elektrifikace zaměřenou na vysokou bezpečnost a nízkou hmotnost," uvedl CATL v prohlášení.

CATL k tomu dodává, že už spolupracuje s nejmenovanými partnery na vývoji létajících elektromobilů. „V současné době CATL spolupracuje s partnery na vývoji elektrických osobních letadel a provádí standardy a testování na úrovni letectví v souladu s požadavky na bezpečnost a kvalitu letectví," uvedl výrobce baterií.

400 Wh/kg *with* high cycle life, produced in volume (not just a lab) is not far. Probably 3 to 4 years.