Gigafactory jsou v Česku potřeba minimálně dvě, bez baterií se neobejdeme, říká šéf AutoSAP Petzl | E15.cz

Jihokorejský gigant LG má zájem o vybudování továrny na baterie do elektromobilů na severní Moravě . V ideálním případě by rád začal stavět už v příštím roce, uvedl deník Právo . Podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla má Česko nanejvýš dva roky, během kterých se kompletně přemaluje mapa výrobně-dodavatelského řetězce postupně vznikajícího odvětví elektromobility. „Ve třicátých letech bude docházet k velmi rychlému poklesu výroby spalovacích vozů na úkor „elektrik“. Pokud bychom neměli továrny na baterie, těžko by tu existovala související výroba elektromotorů a dalších komponent,“ říká Petzl s tím, že by to znamenalo ústup autoprůmyslu ze slávy.

Nakolik přínosná by byla továrna LG?

Případná stavba továrny by jistě dávala smysl. Vždyť už dnes LG dodává bateriové modely například do elektromobilů Škody Auto. Bez továren na baterie se autoprůmysl neobejde. Z baterky bude nový základní kámen aut. Je jednoznačné, že vzhledem k významné velikosti a váze nelze baterie vozit napříč Evropou sem a tam, chceme-li snižovat uhlíkovou stopu.

Jde o specifickou výrobu, která vyžaduje kvalifikovanější pracovníky, bude podporovat rozvoj odvětví i na univerzitách a dá potenciál udržet ekonomický výtlak automotive v Česku v době, kdy bude nepochybně docházet k úbytku pracovních míst na tradičních linkách. Továrny dají lidem možnost přesunout se jinam, pokud se rekvalifikují. Navíc jde o výrobu s vyšší přidanou hodnotou. Klíčové bude propojení s univerzitami. Alespoň dvě gigafactories Česko potřebuje.

VIDEO: Výroba baterií do elektromobilů v mladoboleslavském závodě Škody Auto

Vedle LG zvažuje vlastní továrnu v Líních také Volkswagen, s možnými investory má jednat i energetický gigant ČEZ. Pro kolik gigafactories o tisících pracovnících je v Česku prostor?

V příštích letech bude rychle narůstat množství vyráběných elektromobilů a s tím i poptávka po bateriích. Když máme tři výrobní závody na osobní automobily, tak až tři závody na výrobu baterií by Česko mohlo absorbovat – dva větší, jeden menší. Trh by to uvítal. Hodně velký podíl na veškeré uhlíkové stopě má zmíněná logistika. Když je baterie hotová, neměla by z místa výroby cestovat příliš daleko do automobilky.

I proto si myslím, že by „baterkárna“ v Česku dávala smysl. Nota bene v kontextu, kdy Česko zůstává v geografickém středu Evropy. Takže i kdyby v Česku vyrobené baterie nebyly primárně určeny do elektromobilů vyráběných u nás, vždy bude výhodnější baterie dopravovat do Německa z Česka než přes celou Evropu – například z východu Maďarska.

V Polsku a Maďarsku už ale vznikly nebo se chystají desítky projektů továren na baterie. Některé dokonce patří k vůbec největším na světě – ať už továrna LG u Vratislavi, nebo závod čínského lídra bateriového trhu CATL v Maďarsku. Česko zatím žádnou takovou továrnu definitivně nezískalo.

Je to problém. Pokud by se nám nepodařilo minimálně jednu, ale pokud možno dvě továrny získat, pro Česko by to byla velmi špatná zpráva. Ve třicátých letech bude docházet k velmi rychlému poklesu výroby spalovacích vozů na úkor „elektrik“. Pokud bychom neměli továrny na baterie, těžko by tu existovala související výroba elektromotorů a dalších komponent. Znamenalo by to ústup autoprůmyslu ze slávy: snížení počtu pracovníků, přínosu k DPH, HDP a tak dále. Ještě jsme ale neprohráli, ještě máme čas s tím něco dělat.

Vysoké ceny energií a absence připravených průmyslových parků, kde by bylo možné okamžitě stavět, ale Česko oproti konkurenčním zemím v regionu výrazně znevýhodňuje, nebo ne?

Bohužel to je realita, se kterou se potýkáme. Že si Česko nepřipravilo průmyslové parky, je přesně ten zásadní problém a důvod, proč a jak se vede debata o umístění gigafactories. Cena energie se má sice podle odborníků stabilizovat, nicméně Česko se stane z čistého vývozce čistým dovozcem energie během současné dekády. Energetický trh bude hodně volatilní, a to i cena elektřiny. Firmám to přinese obrovské náklady na zajištění výroby a přímých kontraktů.

To jsou přesně ty velké výzvy, které nadnárodní koncerny při rozhodování o umístění gigafactories zohledňují. Přitom právě nyní jsme v klíčovém období. Máme nanejvýš dva roky času, během kterých se kompletně přemaluje mapa výrobně-dodavatelského řetězce pro elektromobily. Rozhoduje se, kde bude probíhat výroba nejen bateriových článků, ale i všech elektromotorů, řídící elektroniky a souvisejících vysokovoltových systémů. Fakt je, že Česko nyní tahá za kratší konec. Vláda by si toho měla být vědoma.

Vidíte řešení?

Je to o spoustě komplexních opatření, například o investiční podpoře. Tím nemyslím jen podporu gigafactories, ale i nových výrob vysokovoltové řídící elektroniky. Musíme zrychlit schvalování procesů na straně státní správy. Dám příklad: podnik získá zakázku. Potřebuje sehnat lidi, tak chce zaměstnat i zahraniční odborné a neodborné pracovníky. Na schválení od úředníků, kteří nemají kapacitu, podnik čeká i šest měsíců, o které se zakázka zpozdí či odloží. Firmy aktuálně potřebují také velmi rychle investovat do instalace solárních elektráren. O. k., máme tu sice dotační programy, to je fajn. Ale vyřízení žádosti trvá i půl roku. Musíme zrychlit.