V roce 2020 Apple předvedl svůj první Apple Silicon čip s označením M1. Každý následující rok pak přišla jeho nová generace, která následně přešla z počítačů do iPadů. Letošní M4 si ale odbyl svou premiéru už na jaře v iPadech Pro. Od té doby čekáme, kdy se ojeví i v počítačích Mac. Stát by se tak mělo už příští týden. Žádnou velkou slávu kolem toho ale Apple nechystá.

Jistotou je u Applu už jen červnová konference WWDC, na které společnost představuje nové operační systémy pro svá zařízení, a zářijové uvedení nové generace iPhonů a Apple Watch. Ostatní eventy společnost podřizuje strategii, co potřebuje s patřičnou pompou ukázat světu. Letos na podzim nás ale žádná velká pecka nečeká, vylepšení budou jen mírně evoluční.

Loni v říjnu jsme se dočkali skutečně nevšední Apple Keynote, která nesla pojmenování Scary Fast. Společnost tehdy ukázala nové počítače s čipem M3: MacBook Pro a iMac. Na začátku letošního května pak přišla událost Let Loose, jejímž cílem bylo ukázat zákazníkům, že tablety ještě nevymřely. Dočkali jsme se nových iPadů Pro a také Airů, u nichž vůbec poprvé vznikl i větší, 13“ model.

Obě události měly společné to, že nabídly stopáž lehce přesahující půl hodiny. Byla by příjemná změna, kdyby Apple u méně zásadních akcí přešel ze zdlouhavých a mnohdy nudných Keynote na kratší. I takové veřejné představení novinek má ale větší dopad než jen publikování tiskových zpráv. A to nás bohužel právě nyní čeká.

Podzimní show se nejspíš nekoná

Apple na své události rozesílá pozvánky alespoň s týdenním předstihem. Kdyby byl chtěl stihnout říjnovou akci, už by příležitost pro informování veřejnosti propásl. Své události obvykle pořádá zkraje týdne, aby měly představené novinky delší dosah – s příchodem víkendu zájem opadá.

To je tedy první indicie napovídající, že v říjnu se žádná událost konat nebude. S tou druhou pak přišel Mark Gurman z Bloombergu, který na X uvedl, že Apple už po USA svolává influencery a novináře, aby se seznámili s novinkami. A protože se tato setkání mají odehrát příští týden, nasvědčuje to tomu, že Apple novinky vydá jen formou tiskových zpráv, a stane se tak právě příští týden. Vše nakonec v příspěvku sociální sítě X potvrdil i senior viceprezident celosvětového marketingu Applu Greg Joswiak. Uvedl, že společnost bude nové produkty představovat celý příští týden, a to už od pondělí.

Další novinková show Applu nás tedy čeká až na jaře příštího roku. Na ní by mohla společnost během půl hodiny ukázat nový iPhone SE 4. generace a základní iPad 11. generace. O představení levnějšího modelu řady Vision se jen spekuluje stejně jako o vrcholných počítačích Mac Studio a Mac Pro. Ty pravděpodobně generaci čipu M4 přeskočí.

MacBook Pro zase bez OLED displeje

I když mnoho novinek nepřinese, bude pro většinu zákazníků nejzajímavějším produktem nový MacBook Pro. Je přece jen prodávanější než stolní počítače od Applu. Design nejspíš zůstane takový, jaký společnost zvolila už v roce 2021. Ke změnám bude docházet uvnitř.

Očekávalo se, že firma sáhne po OLED displeji, je proto zklamáním, že jeho integraci Apple nakonec přesunul až na rok 2026. Zůstávají dvě velikosti displeje (14 a 16 palců).

Stroj bude variantně osazen čipy M4, M4 Pro a M4 Max. Co je důležité, Apple konečně poskočí ve velikosti integrované RAM. Tu nebude možné vzhledem k architektuře čipu v budoucnu navyšovat, takže jakou koupíte, takovou ji budete mít po celou dobu životnosti zařízení. Aktuálně můžete základní 14“ MacBook Pro s čipem M3 koupit jen s 8GB pamětí RAM, s čipem M4 už by měl být základ 16 GB RAM.

Hlavní novinky MacBooků Pro

Použité čipy: M4, M4 Pro, M4 Max

Velikost paměti RAM: základ 16 GB

Mac mini čeká redesign

Šasi Macu mini se prakticky nezměnilo už od roku 2010. Nyní by tak mělo dojít na velký redesign. Tělo by se mělo zásadně zmenšit a podobat se spíše malému smart-boxu Apple TV než současnému modelu. Může za to hlavně čip Apple Silicon, který nepotřebuje tolik místa. Nejmenší stolní počítač Applu by se měl také zbavit zbylých USB-A portů a místo toho obsahovat 5 portů USB-C, přičemž dva by mohly být na jeho přední straně.

Po vzoru aktuální generace se počítá s přítomností čipů M4 a M4 Pro. Jestli i zde poskočí základní paměť na 16 GB, není úplně jasné. Jedná se totiž o vůbec nejlevnější počítač Applu a společnost jej jistě nebude chtít zdražovat. Nicméně k nárokům Apple Intelligence patří minimálních 8 GB operační paměti, tak by to možná opravdu chtělo přidat. Aby počítač zvládl víc než jen AI. Mac mini aktuálně startuje na částce 17 490 Kč.

VIDEO: Apple Intelligence a vylepšená Siri

Přihlásit se Apple Intelligence - More Personal Siri • MobilMania.cz

Jenom jeden iMac

Fanoušci očekávali dvě velikostní varianty, protože ale o něčem takovém úniky mlčí, je to spíše nepravděpodobné. Větší model by přitom dával v portfoliu společnosti smysl. Aktuální generace má úhlopříčku 24“ a mnozí uživatelé volají po 32“.

Apple nyní razí strategii nabízet od každého produktu dvě velikosti. Můžeme to vidět u iPhonů, iPhonů Pro, iPadů Pro, iPadů Air, Apple Watch, MacBooků Pro i MacBooků Air. Máme rovněž na výběr, zda si koupíme malý Mac Studio, nebo velký Mac Pro. Apple ale může za menší alternativu k iMacu považovat právě Mac mini.

Ani u toho jediného očekávaného modelu se společnost ze řetězu neutrhne. Dostaneme úplně stejný vzhled, jaký nesl M1 iMac a aktuálně nese M3 iMac. Možná se dočkáme nových barev, ale ani to není úplně jisté, loni se tak nestalo. K dispozici bude jen čip M4 a M4 Pro. I tady je otázkou, jak se Apple postaví k základní paměti RAM. Vyjma Wi-Fi 7 bychom se mohli u vyššího modelu dočkat maximálně jeho osazení čtyřmi Thunderbolt porty. Nyní jsou zde dva, které doplňují ještě dva USB-C (jde o standard USB 3).

Příslušenství v černé a bílé

Poslední novinkou, která ale nemusí být oznámena dokonce ani formou tiskové zprávy, jsou nové periferie. Jde o Magic Keyboard, Magic Mouse a Magic Trackpad, tedy klávesnici, myš a externí touchpad. Ty stávající se ještě dobíjejí prostřednictvím Lightning portu. Upřímně doufáme, i tady Apple přejde na USB-C. Loni tak firma u M3 iMacu ještě neučinila.

Apple své periferie prodává i samostatně, očekává se proto, že verze se starým konektorem vyklidí pole a nahradí je právě ty s USB-C. Periferie v barvách iMacu ale do běžného prodeje nejspíš nepůjdou, a na výběr tak bude opět jen z bílé nebo o něco dražší černé.