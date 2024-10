Pokud měl loni iPhone 15 Pro Max nad iPhonem 15 navrch v jeho 5× teleobjektivu, tak letos Apple žádný Pro model nijak nezvýhodňuje. Protože přiblížení ve větším modelu nezměnil a totožné přidal i tomu menšímu, liší se iPhone 16 Pro oproti iPhonu 16 Pro Max opravdu jen ve velikosti displeje, šasi a baterie.

Právě tímto tak mohl iPhone 16 Pro Max ztratit jistou výhodu. 6,9" displej totiž může být pro mnohé už opravdu příliš a sáhnou raději po menším a levnějším 6,3" iPhonu 16 Pro.

Klíčové inovace iPhone 16 Pro Max 6,9“ displej

Čip A18 Pro

Tlačítko Ovládání fotoaparátu

48MPx ultraširokoúhlý fotoaparát

Další novinky oproti iPhonu 15 Pro Max:

48MPx hlavní kamera se nyní jmenuje Fusion

Dolby Vision až 4K při 120 fps

Prostorové fotky

Fotografické styly nejnovější generace

Delší výdrž baterie

Bezdrátové nabíjení MagSafe příkonem až 25 W

Odolnější Ceramic Shield nejnovější generace na přední straně

Větší rozměry a váha

Wi-Fi 7

Větší, největší

Právě velikost displeje a s ním spojená velikost těla a celková hmotnost iPhonu 16 Pro Max jsou první jeho klíčovou novinkou. I když nemusí být hned na první dobrou viditelná, na papíře je to tedy alespoň s ohledem na displej jasný vzkaz konkurenci, zejména Samsungu, který podobně velký v klasickém telefonu nemá (má se to změnit až v lednu s příchodem Galaxy S25 Ultra).

Displej se tedy zvětšil o 0,2 palce, s čímž narostlo i jeho rozlišení. To je tak 2868 × 1320 pixelů a pořád zachovává jemnost 460 pixelů na palec. Apple u něho dále uvádí, že umí svítit jen jedním nitem, co se ale novinek týče, je to všechno a je to trochu škoda. Technologicky pořád patří mezi špičku, je ale škoda, že zde nemáme nějakou antireflexní úpravu. Pořád je na něm totiž vidět až příliš odlesků.

iPhone 16 Pro Max rozměry : 163 × 77,6 × 8,25 mm, hmotnost 227 g

: 163 × 77,6 × 8,25 mm, hmotnost 227 g iPhone 15 Pro Max rozměry: 159,9 × 76,7 × 8,25 mm, hmotnost 221 g

Apple tedy úhlopříčně natáhl displej o pět mm, na výšku ale zařízení vzrostlo o 3,1 mm, na šířku o 0,9 mm. Může za to fakt minimálních rámečků. I tak je ale pravda, že je to už dost hrana. Zvětšovat displej ale ještě půjde, protože rámečky je přece jen možné dále minimalizovat. Větší rozměry šasi už by ale byly skutečně extrém. Majitelé Max a Plus modelů však nemusejí mít s většími rozměry úplně problém, což neplatí o těch, kteří jsou zvyklí na menší úhlopříčky.

Výkonnostní bestie

Čip A18 Pro je to nejlepší, co Apple v mobilních čipech dokázal. Všechno je zde nové, lepší a rychlejší. Zvládá inteligentní funkce na zařízení rychleji a úsporněji, podává větší grafický výkon, zvládá i složité pracovní úlohy a má 17procentní nárůst celkové propustnosti systémové paměti, což je vůbec nejvíc v iPhonu.

Má až dvakrát rychlejší hardwarový akcelerovaný Ray Tracing, kdy díky němu působí hry nádherně realisticky, mají plynulejší grafiku a přirozenější osvětlení. A to se srovnáváme s čipem A17 Pro v iPhonu 15 Pro Max, který za svůj rok existence ještě nenarazil na limit. Apple tedy žene výkon kupředu, i když ho k tomu vlastně nic moc netlačí (tedy nároky jeho AI úplně neznáme).

Apple přepracoval i systém chlazení, takže zařízení subjektivně méně topí. Paměť RAM společnost oficiálně neuvádí, je ale 8GB. Stejnou její hodnotu mají i iPhony 16 nebo iPhony 15 Pro Max, proto se aktuálně jedná o jediné iPhony, které rozjedou Apple Intelligence (až bude k dispozici).

VIDEO: E-maily s Apple Intelligence

Apple Intelligence: Email summary • MobilMania.cz

Ovládání fotoaparátu trend neudá

Od roku 2007 přidal Apple svému iPhonu nové tlačítko poprvé, protože tlačítko Akce jen nahradilo přepínač hlasitosti. Nápad je to skvělý, funkcionalita dokáže nadchnout, problém je tu jen jeden. Tlačítko je až příliš daleko od spodní strany telefonu. Chcete-li jej používat, zakrýváte si rukou displej a nemáte ideální úchop telefonu. Menší modely to navíc nevyřeší, mají jej od spodní strany stejně daleko.

V základním nastavení jedním jeho stiskem aktivujete aplikaci Fotoaparát, dalším pořídíte fotografii, přidržením nahrajete video. Když na něm máte prst a jednou tlačítko stisknete, můžete měnit poslední hodnotu. Děláte tak sunutím prstu po tlačítku doprava a doleva. Pokud na něm máte prst a stisknete ho dvakrát, měníte samotné funkce. Těmi (zatím) jsou expozice, hloubka, přiblížení, fotoaparáty, styly a tón.

Je to opravdu zajímavé a při prezentaci líbivé. Ušetří vám to také zkratku na zamčené obrazovce a v tlačítku Akce, kde můžete mít jiné funkce a možnosti telefonu. Pokud ale Ovládání fotoaparátu chcete používat, musíte si na něj zvyknout. Osobně se mi to po dobu testování zařízení ještě 100procentně nepovedlo. K aktivaci aplikace Fotoaparát jej používám výhradně, samotný záznam s ním ale nezachycuji. Je to z toho důvodu, že se tiskne přece jen hodně ztuha, což jednoduše znamená, že při zmáčknutí máte tendenci se zařízením pohnout. A to u focení prostě nechcete.

Vylepšený ultraširokoúhlý fotoaparát

Apple poprvé změnil rozlišení svého ultraširokoúhlého fotoaparátu, kdy zde nově máme 48 MPx namísto původních 12 MPx. Na papíře to ale vypadá lépe, než tomu je ve skutečnosti. Ten rozdíl totiž příliš nepoznáte. Měla se zde vylepšit zejména noční fotografie, ale ta pořád příliš nenadchne a snímky mají stále hodně rozmazané okraje.

Navíc je tu ten problém, že ultraširokoúhlý fotoaparát neumí to, co ten hlavní (Fusion). Standardně tedy umí fotit jen snímky ve velikosti 12 MPx. Na 48 MPx se dostanete po zapnutí možnosti ProRAW. V takovém případě pak můžete pořizovat i makro fotografie, jenže to úplně nechcete pro jejich datovou náročnost a nutnou následnou postprodukci. Co samozřejmě není teď, může přijít s následnou aktualizací, zatím to ale vypadá jako promarněná příležitost.

Mimochodem hlavní fotoaparát a teleobjektiv se papírově nijak nezměnily. Problém to ale být nemusí. Fusion fotoaparát pořizuje brilantní snímky, kdy umí i 2× přiblížení. Za ten rok s 5× přiblížením u iPhonu 15 Pro Max mě s ním bavit fotit pořád nepřestalo, takže tady není moc co vymýšlet. Těch 12 MPx tu zatím pořád stačí. Odborný nezávislý test DXOMark vyhodnotil fotografické dovednosti iPhonu 16 Pro Max jako 4. nejlepší.

Fotoaparáty iPhonu 16 Pro Max

Fusion (hlavní) : 48 MPx, clona ƒ/1,78, 24 mm, velikost 1/1,28", velikost pixelu 1,22 µm, Dual Pixel PDAF, OIS s posunem snímače

: 48 MPx, clona ƒ/1,78, 24 mm, velikost 1/1,28", velikost pixelu 1,22 µm, Dual Pixel PDAF, OIS s posunem snímače Ultraširokoúhlý : 48 MPx, clona ƒ/2,2, 13 mm, velikost pixelu 0,7 µm, PDAF

: 48 MPx, clona ƒ/2,2, 13 mm, velikost pixelu 0,7 µm, PDAF Teleobjektiv 12 MPx, clona ƒ/2,8, 120 mm, velikost 1/3,06", velikost pixelu 1,12 µm, Dual Pixel PDAF, OIS s 3D posuvem snímače, 5× optické přiblížení

12 MPx, clona ƒ/2,8, 120 mm, velikost 1/3,06", velikost pixelu 1,12 µm, Dual Pixel PDAF, OIS s 3D posuvem snímače, 5× optické přiblížení Přední: 12MPx, clona ƒ/1,9, 23mm, velikost 1/3,6", PDAF, OIS

Několik zajímavých fotografických novinek

Apple ještě na své Keynote hodně promoval Dolby Vision ve 4K při 120 fps. Je to zajímavé, to ano, je ale třeba brát v potaz, že je to zpomalené video, takže pořád platí, že musíte mít vhodné použití, jinak budou vaše záběry nudné. Pro hudební videoklip dokonalé, stejně jako pro sport, pro domácí momentky spíš zbytečné.

Je zde i nová funkce Audio Mix. V ní si hraje se zvukem videa tak, že zvýrazní hlasy a upozadí ostatní ruchy. I zde je důležité mít k tomu ideální video, jinak je efekt nula. Pro influencery je to ale pravděpodobně killer funkce, se kterou ušetří tunu času. To se dá říci i o nové funkci iOS 18, která umí pozastavit nahrávání videa. Co na tom, že Android to uměl už v roce 2010. Prostorové fotky pak mohou znít fajn, je ale třeba počítat s tím, že jsou určeny zatím jen pro Vision Pro, který se u nás neprodává.

Audio Mix|Adam Kos

Fotografické styly nejnovější generace se snaží obrodit to, co už možná dávno zemřelo. Apple na ně tolik sází, že je dává přímo do rozhraní jako rychlou volbu. Přizpůsobují konkrétní barvy v různých částech fotky pomocí pokročilé analýzy scén. Umožňují tedy upravit vzhled tónů pleti do posledního detailu a dosáhnout požadovaného efektu. Je třeba jim ale věnovat čas a nastavit si je podle potřeb pro konkrétní scénu. Osobně jsem nastaven fotit všechno bez jakékoli úpravy a tu řešit v postprodukci. Toto nicméně dokáže tento čas ušetřit. Opět je zde důležité vědět, že tu ta funkce je, co umí, co od ní čekat a dát jí šanci.

Ano, je to ten nejlepší iPhone

Apple u iPhonu 16 Pro Max promuje delší výdrž baterie, což jde při testování telefonu těžko posoudit, když se z něho snažíte vymáčknout maximum. Není ale důvod společnosti nevěřit, protože větší tělo skýtá větší prostor pro baterii, navíc efektivnější čip jí dokáže brát méně šťávy, i když to zase mohou vyvažovat nároky většího displeje. Zajímavou novinkou je bezdrátové nabíjení MagSafe příkonem až 25 W při použití 30W adaptéru. Konečně jsme se tedy pohnuli z těch 15 W.

Do budoucna jistě potěší i standard Wi-Fi 7. Co nepotěší, je absence umělé inteligence. Apple Intelligence přijde až s iOS 18.1, a to ne k nám. Kdy se tak stane, možná nevědí ani v Applu. Společnost letošní generaci nezdražovala a drží se loňských cen. 256GB základ vás tedy vyjde na 35 990 Kč.

iPhone 16 Pro Max: Ceny zařízení

256 GB : 35 990 Kč

: 35 990 Kč 512 GB : 41 990 Kč

: 41 990 Kč 1 TB: 47 990 Kč

iPhone 16 Pro Max je ten nejlepší iPhone, který kdy Apple vytvořil. Mnozí mohou být z novinek zklamaní, mnozí z nich ale mohou být nadšení. Osobně v jejich množství nevidím problém. Někdy stačí málo k tomu, aby bylo zařízení dokonalé. Novinka je prostě iPhone 15 Pro Max na steroidech, kdy ten byl zase jen vylepšeným iPhonem 14 Pro Max a tak dále. Dokud zde nebudeme mít novou produktovou linii, budeme tu mít pořád víceméně podobná zařízení s drobnými evolučními vylepšeními.

Apple se tu ale snaží a to se nedá popřít. Snaží se přijít s něčím zcela novým, což Ovládání fotoaparátu a fotografické styly rozhodně jsou. Že pak ve velikosti displeje poměrně zdrženlivý Apple ohledně jeho zvětšování přeskočí i takový Samsung, je jistě hodno chvály. Budoucí majitelé nemohou být z tohoto telefonu zklamaní, jen zde pořád platí, že pokud vlastníte předchozí generaci, pravděpodobně si tu investici do nového modelu budete muset hodně obhajovat. Majitelé iPhonů 14 Pro Max už ale nemusejí mít nad čím váhat. Minimálně do září roku 2025 se jedná o ten nej iPhone na trhu, a to vším: velikostí, výkonem, výdrží i kvalitou fotoaparátů.

iPhone 16 Pro Max specifikace