Dell prodá své cloudové aktivity Boomi. Vyinkasuje čtyři miliardy dolarů | E15.cz

Boomi se specializuje na integraci různých cloudových platforem pro společnosti. Má více než 15 tisíc zákazníků. Dell koupil firmu v roce 2010, cenu, jakou za ni zaplatil, však nikdy nezveřejnil.

Navrhovaná transakce by měla pomoci Boomi k dalšímu růstu a je výhodná pro obě společnosti, zákazníky a partnery, uvedl provozní ředitel Dellu Jeff Clarke v prohlášení. Pro Dell to znamená, že se může zaměřit na podporu růstu a pokračující modernizací v infrastruktuře a osobních počítačích a na expanzi v oblastech s vysokou prioritou, dodal. Dohoda by měla být dokončena ještě v letošním roce.

Dell v posledních letech čistí svoji rozvahu a zbavuje se různých podniků. Minulý měsíc oznámil plány na oddělení podílu v poskytovateli softwaru pro infrastrukturu VMware, který je jeho nejcennějším aktivem. Loni prodal divizi RSA zaměřenou na kybernetickou bezpečnost za 2,08 miliardy dolarů.

Firma se snaží snížit svoji závislost na prodeji hardwaru a transformovat se na prodejce počítačových služeb založených na předplatném. Tento přesun sice pokračuje, prodej počítačů komerčním a běžným zákazníkům se však stále podílí na tržbách skupiny zhruba polovinou.