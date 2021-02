Čínský Tencent vstupuje do vývojáře her Bohemia Interactive | E15.cz

Do největšího českého vývojáře her Bohemia Interactive vstoupila jako minoritní akcionář čínská internetová firma Tencent Holding. Uvedli to zástupci české společnosti, cenu transakce ani velikost prodaného podílu nezveřejnili. Bohemia bude i nadále fungovat pod současným vedením, majoritní podíl zůstává v rukou dosavadních českých majitelů.