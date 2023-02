Dodavatel čipů do Škody Auto postaví kousek od Česka novou továrnu | e15.cz

Infineon patří s firmami jako STMicroelectronics a NXP Semiconductors mezi největší čipové společnosti v Evropě. Podnik vznikl v roce 1999 vyčleněním polovodičové sekce ze Siemensu. Jeho akcie se obchodují na německé burze, tržní hodnota při ročních tržbách 14 miliard eur přesahuje 45 miliard eur. Růst tržeb v roce 2022 činil téměř třicet procent.

Německá společnost se soustředí zejména na čipy pro průmysl. V poslední době zesiluje odbyt do elektrovozů a jejich nabíječek. Odběratelem je také skupina Volkswagen včetně Škody Auto. „Pozorujeme růst poptávky po polovodičích, například v obnovitelných energiích, datových centrech a v elektromobilitě,“ uvedl výkonný ředitel Infineonu Jochen Hanebeck.

Infineon obdržel potřebná povolení od úřadů a může začít rozšiřovat výrobu, kterou už v Drážďanech má. Ve městě se jedná o významného investora a zaměstnavatele. V době návštěvy E15 tam firma měla postaveny dvě tramvajové zastávky.

Infineon vyjednává s německou vládou o poskytnutí dotace ve výši jedné miliardy eur. Představitelé státu už minulý rok odklepli podporu 6,8 miliardy eur pro americkou společnost Intel, která ve východním Německu postaví továrnu za 17 miliard eur. Intel nyní žádá o navýšení dotace, protože mezitím kvůli inflaci a zdražování vzrostly náklady. „Bude to nákladné, ale velmi důležité,“ řekl loni při návštěvě Prahy německý kancléř Olaf Scholz směrem k veřejné podpoře čipového sektoru.

Drážďany a celé Sasko jsou největším evropským centrem pro výrobu čipů. Podle organizace Silicon Saxony, která zastupuje tamní polovodičové firmy, se v Sasku vyrobí zhruba polovina čipů vyprodukovaných v Evropě. „Jsme jednookým králem mezi slepými,“ sdělil E15 ředitel Silicon Saxony Frank Bösenberg. Zatímco v roce 2013 se starý kontinent na světové produkci čipů podílel dvaceti procenty, dnes je to pod deset.

Nová továrna Infineonu má pomoci tento nepříznivý trend zvrátit. Infineon se odkazuje na plán Evropské komise dostat se do roku 2030 zpět na dvacetiprocentní podíl. Unie nyní schvaluje zákon o čipech (Chips Act), který má zmobilizovat 45 miliard eur na stavbu polovodičových továren. Návrh zákona během svého loňského předsednictví v Radě EU úspěšně posunula do další schvalovací fáze Česká republika.

V Sasku mají továrny i další společnosti včetně GlobalFoundries, což je bývalá výrobní sekce amerického AMD, nebo Bosch. Ten nedávno investoval miliardu eur do nové drážďanské produkce.

Podle zdrojů E15 v současné době německá vláda vyjednává o tom, že by v Drážďanech mohl postavit továrnu tchajwanský gigant TSMC, který je největším zakázkovým výrobcem čipů na světě.

„Vyrábělo by se tam pomocí starších 22- a 28nanometrových procesů, na kterých vznikají čipy vhodné pro evropský průmysl, zejména automobilky,“ popsal jeden ze zdrojů blízkých jednání, jenž nechce být jmenován. „Byl by to velký úspěch, protože Evropa, Blízký východ a Afrika se na odběrech TSMC podílejí pouze šesti procenty, zatímco USA asi 65 procenty.“

Právě továrna „za humny“ je důvod, proč Tchaj-wan chce vybudovat centrum pro návrh čipů v Česku. Geograficky i kulturně k sobě mají obě lokality blízko. V Česku navíc mají designérské pobočky firmy jako STMicrolectronics, Renesas Electronics a další.