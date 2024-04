Čínské e-shopy jen lijí peníze do marketingu

„Po covidu jsme viděli pokles tržeb e-shopu, ale malé a střední e-shopy rostou. Chtěl bych říct, že tržiště jsou hodně aktivní, ale vidíme, že to ovlivňuje e-shopy, které jen přeprodávají zboží z Číny bez jakékoliv přidané hodnoty, nemají žádné skladové zásoby,“ řekl Jakub Ouhrabka, CEO Comgate.

„Ale pro ostatní, které mají přidanou hodnotu, dobré doručovatelské služby a podobně, to není taková hrozba. Čínské e-shopy jen lijí peníze do marketingu, je otázkou, jak dlouho to vydrží. Jsou dvě možnosti, první je, že čínské tržitšě tady jen něco zkouší a pak to spustí ve velkém v celé Evropě, těžko říct, jestli to je otázka týdnů nebo měsíců. Druhá je, že to stopnou a vytvoří stejné podmínky na trhu pro všechny, v současné době to není férové soupeření,“ dodal.