Elon Musk chce do Starlinku investovat až 30 miliard dolarů | E15.cz

Celkové investice do satelitní společnosti Starlink by se měly pohybovat v rozmezí 20 miliard až 30 miliard dolarů (428,7 miliardy až 643 miliard korun). Uvedl to při svém dnešním vystoupení prostřednictvím videohovoru na veletrhu mobilní komunikace Mobile World Congress miliardář a podnikatel Elon Musk s tím, že jeho firma rychle roste. Starlink chce prostřednictvím sítě satelitů poskytovat vysokorychlostní internet a spadá pod Muskovu vesmírnou společnost SpaceX.