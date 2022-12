Evropská komise vytvořila metaverzum za deset milionů. Na slavnostní akci přišlo šest lidí | E15.cz

Na vlnu metasvěta naskočila za poslední rok celá řada institucí, značek nebo i politiků, jakým byl například bývalý prezidentský kandidát Karel Janeček. Od té doby, co v říjnu loňského roku zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg oznámil, že se jím založená firma přejmenuje na Metu a vytyčil právě stvoření metaverza jako hlavní prioritu následujících let, se zájem o virtuální svět rychle zvedl. Nicméně netrvalo to dlouho a nadšení opadlo. V současné době se jedná o okrajové téma a vypadá to, že tato technologie je ještě roky vzdálená od praktického využití.

Co je to metaverzum?

Nicméně proniknout do virtuálního světa se pokusila i Evropská komise. Za téměř deset milionů korun vytvořila projekt Global Gateway metaverse, ve kterém chtěla vzdělávat občany Evropské unie mezi 18. až 35. rokem života, kteří se běžně o fungování unie nezajímají. Ve virtuálním prostoru se měli mladí Evropané dozvědět něco o fungování EU a o jejích aktivitách ve světě.

Evropská komise nevyvinula nové metaverzum prostředí, metaverzum Global Gateway je postaveno na řešení od společnosti Journee, která už v minulosti vytvořila virtuální prostor například pro oděvní společnost H&M nebo magazín Vogue. Společnost nabízí metaverzum jako službu, buduje tedy virtuální prostředí na míru.

Podle kritiků jde o digitální odpad

Podle zdrojů serveru Devex, který jako první na případ upozornil, se přilákání lidí skrze virtuální svět příliš nepodařilo. Na slavnostní událost, která měla oslavit fungování metaverza, dorazilo jen šest lidí. Od spuštění virtuálního prostoru v polovině října se konaly tři akce, žádné další naplánované v této chvíli nejsou.

S výsledkem nejsou spokojení ani lidé z Evropské komise. Webu Devex jeden z anonymních zdrojů z EK popsal metaverzum pod taktovkou EU jako „digitální odpad“. „Metaverzum nesplnilo naše očekávání. V jeho současném stavu není jeho prostředí uživatelsky příjemné ani dostatečně atraktivní,“ odpověděla Evropská komise na dotaz australského listu The Age. „Je téměř parodické, že instituce EU cítí potřebu vyhodit za takový nesmysl tisíce eur. Kdokoliv s mozkem ví, že toto metaverzum je bezcenné,“ okomentoval aktivitu EU Jacob Kirkegaard z German Marshall Fund.

Redakce E15 unijní metaverzum otestovala

Problémem není tedy jen to, že o projektu do té doby, než o něm napsal server Devex, nikdo nevěděl. Ale také to, že samotné provedení nesplňuje podmínky, které by udržely uživatele ve virtuálním prostředí, což se redakci deníku E15 potvrdilo poté, co se pokusila evropské metaverzum otestovat.

Po přihlášení si lze vybrat avatara, který má zvláštní podobu ze všeho nejvíce připomínající kancelářskou sponku. Pohled postavy lze ovládat pomocí myši, nicméně nikoliv pohybem samotné myši, jak je zvykem v klasických hrách, ale těžkopádným klikáním. Postavička se pohybuje pomocí šipek na klávesnici.

Evropská komise jako vhodné prostředí zvolila ostrov, který je rozdělen do několika sekcí. Jednou z nich je místo pojmenované 24hours Beach Party, kde nepřetržitě tancují postavičky, které ovšem neovládají lidé, ale jsou součástí hry.

Po celém ostrově jsou rozmístěná videa, která dokumentují osudy konkrétních Evropanů. Jejich příběhy jsou spojené s několika tématy, konkrétně s veřejným zdravotnictvím, klimatem, digitalizací a vzděláním. Společně s těmito vzdělávacími materiály jsou na ostrově také rozmístěné digitální verze uměleckých instalací.

Ve virtuálním prostředí z dílny Evropské komise se nepohybuje příliš mnoho postav, které by ovládali skuteční lidé. A ti, kteří tam jsou, příliš neodpovídají na snahu o navázání kontaktu. Výjimkou byla žena ze Španělska, která v metaverzu vystupuje pod přezdívkou Tortilla.

„Nevím, co tady vlastně máme dělat“

„Oceňuji snahu Evropské komise zkusit něco nového a zasáhnout jiné publikum,“ odepsala na dotaz deníku E15, co říká na evropské metaverzum. I přesto, že uživatelské prostředí není nejpříjemnější, hodnotí celkově virtuální prostor pozitivně. „Jsem stále trochu zmatená ohledně toho, jak se mám v metaverzu hýbat. Ale z webových stránek kampaně jsem se dozvěděla pár zajímavých informací o této iniciativě,“ uvedla uživatelka Tortilla.

S tím ovšem nesouhlasí uživatel Hulk90. „Četl jsem o tom v novinách a myslím si, že to je skvělá příležitost na spálení peněz,“ odepsal na dotaz, co si o metaverzu od EU myslí. „Postavy jsou trochu divné, prostředí je ale docela hezké. Nicméně moc netuším, co tady máme dělat,“ popsal své pocity z desetimilionového projektu uživatel pearl.