Evropský procesor má dvoumiliardovou investici. Má snížit závislost, neumíme ho ale vyrobit | e15.cz

Tvůrci připravovaného evropského procesoru, který by měl starý kontinent alespoň částečně zbavit závislosti na jiných mocnostech, absolvovali nové kolo financování. Ve Francii sídlící panevropská firma SiPearl v investičním kole series A posbírala 90 milionů eur, asi 2,1 miliardy korun. Další prostředky mají přitéci později v tomto roce. To by mělo zajistit, že se procesor dostane na trh začátkem roku 2024. Startup už si celkově přišel na 110 milionů eur.