Facebook se převlékne do bílé, důraz bude klást na skupiny | E15.cz

"Toto je největší změna v aplikaci Facebooku a na webové stránce, jakou jsme učinili za posledních pět let," řekl Zuckerberg při uvádění nové podoby rozhraní. V mobilní aplikaci by se některé změny měly projevovat už ode dneška, nový web přijde v příštích měsících, uvádí Facebook na svém oficiálním blogu. "Svěží" nový design, v němž výrazně ubude charakteristické modré barvy, je prý jednodušší, rychlejší, více uživatele vtahuje a "dává vaše komunity do centra" uživatelské zkušenosti.

Podle agentury Reuters představují ohlášené novinky první konkrétní kroky v plánu Facebooku proměnit se ve firmu zaměřenou na soukromou komunikaci a obchodování na internetu. Právě příklon k většímu soukromí byl při dnešní prezentaci zásadním motivem, o čemž svědčí snímek s heslem "budoucnost je soukromá". Sdělení vyvolalo posměšnou reakci reportéra deníku The New York Times Kevina Rooseho, který připomněl, jak Zuckerberg před lety označoval soukromí za přežitek.

"Tato přestavba lidem usnadní přechod z veřejných prostorů do těch soukromějších, jakými jsou skupiny," píše facebook o novém směřování své platformy. Společnost chce uživatelům usnadnit objevování nových skupin a interakce těmi, do kterých už patří. Příspěvky z nich bude v novém rozhraní zobrazovat ve zvláštní personalizované záložce.

Uživatelům by se nově na "hlavní stránce" mohly příspěvky ze skupin, jichž jsou členy, zobrazovat častěji, budou také do nich moci přeposílat obsah přímo ze svého výběru příspěvků. "Na facebooku jsou desítky milionů aktivních skupin. Když lidé najdou tu správnou, mnohdy se stává nejsmysluplnější součástí toho, jak facebook používají," vysvětluje provozovatel sítě rozhodnutí zvýraznit roli tohoto prvku.

We just announced a fresh, new design for Facebook that makes communities as central as friends. FB5 is simpler, faster, more immersive and makes it easier to find what you're looking for and get to your most-used features. #f82019 pic.twitter.com/YWIGEnpO4M