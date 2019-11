Facebook koupil české studio Beat Games, tvůrce hry Beat Saber | E15.cz

Hra Beat Saber, ve které hráč pomocí dvou světelných mečů seká kostky přilétající v rytmu hudby, byla mezi hráči oblíbená po celém světě. „Úspěchy Beat Games jsou už nyní působivé, ale Facebook a tým studia Beat Games ví, že se toho dá na poli virtuální reality, her a hudby udělat ještě mnohem více,“ uvedl v prohlášení zástupce americké společnosti Mike Verdu. Studio Beat Games se podle něj stane součástí studia Oculus, které patří společnosti Facebook, zachová si však status „nezávisle řízeného studia“ se sídlem v Praze.

„S nadšením oznamujeme, že se připojujeme ke studiu Oculus jako nezávisle řízené studio v Praze! Je to pro nás velký krok a nemůžeme se dočkat, až posuneme virtuální realitu společně ještě dál,“ uvedlo na twitteru české studio.

Koupě českého vývojáře her Beat Games americkým Facebookem bude pro firmu znamenat rychlý růst a expanzi. Její úspěšná hra pro virtuální realitu Beat Saber by mohla být základem platformy, která bude prodávat herní hardware v dalších několika letech. Akvizice je zároveň úspěchem české herní scény a potvrzením jejího místa na světové špičce, shodli se odborníci.

Slováci Ján Ilavský a Vladimír Hrinčár a Čech Jaroslav Beck vyvinuli hru Beat Saber, ve které hráči za hudebního doprovodu rozsekávají krabice pomocí svítících laserových mečů. Letos v dubnu získal Beat Saber cenu za nejlepší českou hru roku 2018. Ve svém segmentu je nejprodávanější hrou na světě.

„Pro Beat Games to znamená předně lepší přístup k novým technologiím už v rané fázi vývoje HW (hardware), ale také možnost lepší expanze. Ať už co se týče růstu firmy z pohledu zaměstnanců, kdy budou více atraktivní i pro zahraniční pracovníky, tak z pohledu expanze samotné hry, kdy přítomnost Facebooku by mohla být zárukou větší důvěryhodnosti pro velké hudební labely při poskytování licencí nových písní,“ řekl předseda české asociace herních vývojářů Pavel Barák.

Další známou českou hrou z poslední doby je loni v únoru vydaná Kingdom Come: Deliverance, která se odehrává v Čechách v době panování Václava IV.

Náklady na vývoj titulu se pohybovaly v řádu stovek milionů korun. Hra, které se za první rok prodaly dva miliony kopií, vznikla ve studiu Warhorse vývojáře Daniela Vávry, které letos koupila společnost Koch Media patřící švédské firmě THQ Nordic. Většinovým vlastníkem studia byl předtím finančník Zdeněk Bakala, dalšími majiteli pak zakladatelé Vávra a Martin Klíma.

Facebook v prohlášení k akvizici Beat Games naznačil, že by mohl pokračovat v akvizicích na poli virtuální reality. „Jsme nadšení, že se Beat Games připojilo k našemu týmu. Tohle je jen začátek,“ uvedl Verdu.

Kromě řady dalších aktivit společnost Facebook provozuje největší internetovou sociální síť na světě.