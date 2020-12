Královna Alžběta II. si utahuje z prince Harryho a Meghan | E15.cz

Digitálně vytvořená verze 94leté královny, kterou v klipu hraje herečka Debra Stephensonová, je autory prohlašována za ostré varování před dezinformacemi a falešnými zprávami.

Uměle vykreslenou verzi britské panovnice vytvořilo studio vizuálních efektů Framestore. V britské celostátní televizi jej 25. prosince odpoledne odvysílá stanice Channel 4.

Ta již do éteru vypustila ukázky z projevu. Zvednuté téma vyvolalo u konzervativních kritiků vlnu nevole. Samotnou ukázku si můžete pustit níže v twitterovém příspěvku Channel 4.

