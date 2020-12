Habemus brexit. Evropská unie a Spojené království se dohodly na podobě budoucích vztahů | E15.cz

Hlavním cílem náročných jednání bylo zajistit nerušenou obchodní výměnu, která nebude zatížena cly. Dohoda ale obsahuje i pasáže o rybolovu, energetice, dopravě či justiční a policejní spolupráci.

Dohodu budou muset ještě schválit členské země EU, Evropský parlament (EP) i britští poslanci. Předseda EP David Sassoli už oznámil, že europoslanci budou o dohodě hlasovat až příští rok. Zástupci členských zemí tak budou muset najít způsob, jak dohodu „provizorně aplikovat“, aby se podle ní mohly řídit už od 1. ledna. Velvyslanci EU27 se kvůli tomu sejdou už v pátek. Britští poslanci budou o dohodě hlasovat 30. prosince, tedy pouhý den před koncem přechodného období. Většina vládních konzervativců bude zřejmě hlasovat pro dohodu a opoziční předák Keir Starmer slíbil i podporu labouristů.

Johnson uzavření dohody slavil jako triumf. „Máme zpět kontrolu nad svými zákony a svým osudem,“ uvedl. Dodal, že Soudní dvůr EU už nebude hrát v Británii roli. „Znamená to, že od 1. ledna 2021 budeme mít plnou politickou a ekonomickou nezávislost,“ řekl premiér. Dohoda je podle něj dobrá pro celou Evropu, neboť EU bude mít za dveřmi prosperující zemi.

Předsedkyně EK von der Leyenová označila vyjednaný kompromis za spravedlivý a vyvážený. Podle ní se vyplatilo o dohodu bojovat. „Bude solidním základem pro nový začátek s dlouholetým přítelem,“ řekla. EU podle ní nyní konečně může nechat brexit za sebou a věnovat se budoucnosti. Británie pro unii ale bude nadále partnerem a spojencem.

Hlavní vyjednavač EU Michel Barnier označil dnešek za den úlevy, který je ale zčásti poskvrněn smutkem nad odchodem Británie. Oznámil mimo jiné, že se Británie rozhodla neúčastnit programu výměny studentů Erasmus+.

