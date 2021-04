Firmy nezvládají plnohodnotnou práci na dálku a podceňují zabezpečení, ukázal průzkum | E15.cz

Polovina českých a slovenských firem musela kvůli pandemii inovovat svou IT infrastrukturu. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Cisco mezi firemními manažery a IT specialisty. Přesto však téměř čtvrtina firem nemá infrastrukturu na takové úrovni, aby umožnila zaměstnancům plnohodnotně pracovat na dálku.