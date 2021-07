Fond Thein dál roste. Za stovky milionů koupil dodavatele datacenter C System CZ | E15.cz

Investiční fond J&T Thein Tomáše Budníka dokončil dosud svou největší akvizici. Do své vznikající IT skupiny přikoupil společnost C System CZ, kterou dosud vlastnili spoluzakladatelé Jan Nečas a Pavel Hajn. Informaci o transakci v rozhovoru pro deník E15 potvrdil sám Budník, prodejní cenu nekomentoval. Zdroje deníku E15 nicméně hovoří o částce ve stovkách milionů korun.

Fond v rámci transakce získal rovněž firmy Český servis a C System Net, které patřily stejným majitelům. V souhrnu tak jde o tři společnosti, které loni vygenerovaly tržby v hodnotě 1,8 miliardy korun.

Balík koupených firem zajišťuje dodávky a servis IT infrastruktury, konkrétně nabízí například datová centra, síťové prvky či fyzické servery, tedy to samé jako firmy, které již ve fondu jsou. Na rozdíl od nich se ale zaměřuje na jiné zákazníky. „Dosavadní firmy se soustředily spíše na větší klienty, kdežto C System má zákazníky i mezi středními a malými podniky,“ vysvětluje rozdíly Budník.

„Akvizicí získáváme silnou síť regionálních poboček, které obsluhují zejména firemní zákazníky a regionální veřejnou správu,“ doplnil Budník s tím, že pro fond akvizice znamená, že se jeho konsolidované tržby dostanou přes hranici 2,5 miliardy korun.

Zakladatelé firmy Nečas a Hajn budou v C Systemu nadále působit, první z jmenovaných si zároveň část firmy ponechal, konkrétně divizi zdravotnických IT systémů. „Po více než rok trvajícím procesu jsem rád, že předávám skupinu ve velmi dobré kondici fondu Thein, pod níž bude mnohaleté budování skupiny dál pokračovat,“ říká k transakci Nečas.

Fond J&T Thein není jediným, kdo skupuje IT firmy v Česku. Tuzemské IT firmy do své skupiny integruje také například skupina Aricoma Karla Komárka. A konsolidace na trhu bude pokračovat i nadále, míní Štěpán Húsek, vedoucí technologického poradenství ve společnosti Deloitte. „Důvodů akvizic je mnoho. Kupující tím nacházejí synergie a získávají výhodné investice. Původní majitelé mohou naopak obdržet zajímavý kapitál pro svůj další byznys, případně se začlenit do větší skupiny firem s tím, že budou schopni realizovat mnohem větší zakázky,“ komentuje situaci na trhu Húsek.

Společný fond J&T Thein založil bývalý ředitel O2 Tomáš Budník se skupinou J&T. Budník v něm drží 65 procent a zbytek drží investiční skupina byznysmena Patrika Tkáče, jenž je zároveň spoluvlastníkem vydavatele deníku E15. Fond po akvizici ovládá už čtyři firmy. V portfoliu má společnosti jako Aitcom, Síť nebo net.pointers.