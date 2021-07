Prodej Avastu může znamenat zlom v porevolučních dějinách Česka | E15.cz

Možný prodej minoritního podílu Avastu do rukou americké společnosti NortonLifeLock by se mohl stát přelomem v porevolučních dějinách Česka, říká hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň. Ohodnocení Avastu by mohlo dosáhnout až 200 miliard korun. Jelikož se však jedná o prodeji pouze minoritního podílu kyberbezpečnostní společnosti, částka bude patrně řadové nižší.