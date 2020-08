Google chystá vlastní bankovní účty | E15.cz

Internetový gigant Google pracuje na rozšíření svého platebního systém Google Pay. Ve spolupráci s několika americkými finančními institucemi do něho od příštího roku vestaví vlastní bankovní účty. K projektu se právě připojily dvě další banky, tentokrát mimo Spojené státy. Jsou to původem baskický bankovní dům BBVA a kanadská banka BMO.

Využití Google Pay přináší uživatelům výhodu v tom, že svůj nový účet budou moci spravovat z jedné aplikace, kterou už používají k platbám. Součástí mají být příslušné finanční přehledy a statistiky. Podstata projektu spočívá v tom, že bankovní stránku věci mají na starosti zavedené finanční společnosti, zatímco Google dodá uživatelskou platformu.

Je to ostatně podobný způsob, jaký zvolila společnost Apple u své kreditní karty Apple Card, kterou zajišťuje bankovní dům Goldman Sachs. Google však přizval ke spolupráci celou řadu společností. Kromě dvou zmíněných bank jsou to instituce Citi, Stanford Federal Credit Union, Bank Mobile, Coastal Community Bank, First Independence Bank a Sefcu.

Tyto společnosti působí na americkém trhu, takže je pravděpodobné, že obdobně jako v případě Applu bude nabídka alespoň zpočátku omezená jen na vybrané trhy.