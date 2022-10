Google vstupuje do nové éry, mění způsob vyhledávání. Reaguje na potřeby mladých | E15.cz

„Víc než vyhledávač,“ marketingové klišé, které se nyní pokusí Google uvést v život. Nejpoužívanější vyhledávač na světě oznámil změny, které by měly vést k tomu, že Google naplní potřeby mladých uživatelů.

Od roku 1998, kdy Google spustil první verzi vyhledávače, se chování na internetu značně změnilo. Z nástroje, který využívalo pár lidí, se stala plně masová záležitost a velká část populace si svět bez internetu a Googlu nepamatuje. Logicky se tak změnily návyky, které si lidé ve spojitosti s Googlem vytvořili, a americká společnost na to vždy dokázala reagovat.

Postupně vytvořila vyhledávač obrázků, mapy, úložiště a celou řadu dalších nástrojů, díky kterým Google pokrývá drtivou většinu aktivit uživatelů internetu. A celou řadu dalších funkcí, které Google vyvinul, nakonec zrušil. Zjistil totiž, že o ně nikdo nestojí.

S mladou generací ovšem přišla pro internetové průkopníky velká výzva: změnit způsob, jakým přemýšlejí o svém původním nástroji, jímž v podstatě Google definoval celý pohyb po internetu.

Změna přišla zejména s čínským TikTokem (více o tom v minulém vydání newsletteru), který reagoval na potřebu mladých. Ti chtějí větší interaktivitu a autentickou inspiraci od ostatních internetových uživatelů. Chtějí se ponořit do tématu, tedy zavrtat se do králičí nory a vylézt na úplně neznámém místě, které ovšem odpovídá jejich zájmům. To jim TikTok díky obrazovému designu a chytrém algoritmu umožňuje. V podstatě jde o podobný princip, jako když na Wikipedii hledáte českého panovníka ze 12. století a o tři hodiny později se přistihnete u čtení stránky věnované téměř vymřelému druhu jakéhosi tropického brouka ze severní Bolívie.

Google reaguje. Pro začátek se zaměřil na změny ve vyhledávači v mobilní verzi operačního systému iOS. V některých případech vyhledávání upřednostňuje obrazové výsledky a doporučovací algoritmus uživatelům nabízí více možností, které souvisejí s vyhledávaným tématem. Google nově také zdokonalil vyhledávání pomocí vloženého obrázku, který je doplněn o text. V praxi by měl vyhledávač například umožnit vložit obrázek konkrétních černých bot s popiskem „v modré“ a Google by měl být schopen dohledat stejné boty v modré barvě. Další změny se týkají například nových funkcí u map nebo překladače.

Nejedná se revoluci ve světě vyhledávačů, ale o postupnou evoluci. Google se přizpůsobuje poptávce, která velí, že ne na všechny otázky zkrátka existuje jedna odpověď, ale celá škála.

To se samozřejmě netýká nejvyhledávanějších dotazů typu „počasí Sokolov“, pro který v podstatě existuje v určitý moment jen jedna správná odpověď. Ale v například v případě dotazů „restaurace Praha“ se už možných výsledků nabízí vícero, protože jejich relevance zcela závisí jak na preferencích člověka, který se pídí po výsledcích, tak i na dalších okolnostech. Odpovědí tak může být celá řada a žádnou z nich nelze označit jako jedinou správnou. To je výzva, se kterou se bude muset Google vypořádat.

I Saúdové si chtějí hrát. Vládou Saúdské Arábie financovaná skupina The Savvy Gaming Group investuje do herního průmyslu 37 miliard dolarů, z čehož 13 miliard půjde na akvizice a stvoření herního vydavatele a zbytek peněz bude směřovat do minoritních podílů firem z herního průmyslu. Saúdská společnost má také ambici promluvit do e-sportového odvětví.

Co je to e-sport:

Facebook smazal čínskou vlivovou skupinu v Česku. Největší sociální síť světa oznámila, že odhalila vlivovou skupinu původem z Číny, která kritizovala podporu české vlády Ukrajině a snažila se působit také na americké půdě. Společně s tím Facebook smazal také ruské skupiny, které působily ve více zemích Evropy.

Rekordní kvartál pro Teslu. Producent elektrických automobilů Tesla zaznamenal rekordní kvartál, když k zákazníkům doručil přes 340 tisíc vozů. Vedení společnosti si při oznámení čtvrtletních výsledků stěžovalo zejména na omezení logistické kapacity, kvůli kterým firma nedokázala k zákazníkům dostat více elektromobilů.

Mobileye směřuje na burzu. Výrobce čipů pro autonomní automobily Mobileye, kterého vlastní společnost Intel, brzy vstoupí na burzu, informovala o tom agentura Bloomberg. Vstup Mobileye na newyorskou burzu může být jednou z největších burzovních událostí roku; vedení společnosti očekává, že investoři Mobileye ocení na 30 miliard dolarů, původně ovšem počítali s částkou kolem 50 miliard dolarů.