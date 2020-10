Grund: Pokud v aukci na 5G sítě není nový velký zahraniční hráč, je na trhu něco špatně | E15.cz

Do tendru na kmitočty pro rychlé mobilní sítě 5G v Česku se přihlásilo sedm uchazečů. Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který aukci řídí, zatím v této fázi aukce po registraci přihlášek neoznámil, kdo mezi touto sedmičkou je. K aukci se upínají velká očekávání, ČTÚ by chtěl frekvence rozdělit do konce roku. „Politici chtějí čtvrtého operátora, firmy vstupenku do 4. průmyslové revoluce,” říká výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund. Asociace zastupuje lídry trhu T-Mobile, O2 a Vodafone. „Aukce by měla nabídnout čtyřproudé dálnice, spíš jde ale o jednoproudovky,“ tvrdí Grund.

Co ukazuje počet sedmi uchazečů v aukci o kmitočty pro 5G sítě? Je o nabídku zájem?

Vedení ČTÚ se z nějakého záhadného důvodu rozhodlo, že jména uchazečů budou tajná. Je proto velmi těžké komentovat kdo a jak se o nabídku vlastně hlásí. Nevíme o jak kapitálově vybavené hráče se jedná. Takže těžko soudit, co počet sedmi uchazečů vlastně říká.

Dá se přesto tušit, kdo by mezi uchazeči mohl být?

Dovolím si tušit jedinou věc a totiž, že mezi uchazeči není žádný nový silný hráč ze zahraničí. Pokud se to potvrdí, bude to bohužel jasný důkaz toho, že Česko není atraktivní pro zahraniční investory, a to zejména z důvodu vysoké netransparentnosti regulačního prostředí. Jinými slovy náš trh je nepředvídatelný a když máte v kapse desítky miliard korun, které chcete investovat do budování sítí s návratností deset a více let, potřebujete jedinou věc – stabilní, předvídatelné a férové prostředí.

Lze počítat s tím, že aukce bude brzy dotažena do konce? Celý proces zbržďovaly, a možná dál budou, soudní pře a stížnosti soutěžitelů. Kdy v ideálním případě čekáte výsledek celé aukce?

Troufám si tvrdit, že pokud jsou podmínky aukce napadány nejen u českých soudů, ale i u evropských orgánů jednotně všemi současnými operátory, kteří v naší zemi zaměstnávají tisíce lidí a odvádějí desítky miliard korun na daních, je to jasný důkaz toho, že něco není v pořádku. Neznám jinou zemi EU, kde by se dělo něco podobného. Když k tomu přidáme, že jak aukce, tak její regulátor jsou pod silným politickým tlakem, nedá se očekávat vlastně vůbec nic.

Co má aukce přinést? Kdo a proč by se o její výsledek měl zajímat?

Základní problém aukce je, že každému, kdo se jí v nějaké roli účastní, jde asi o úplně něco jiného. Politici chtějí čtvrtého operátora, protože ho slíbili voličům, firmy chtějí, abychom v ČR měli vysoce kvalitní 5G sítě, neboť ty jsou vstupenkou do 4. průmyslové revoluce – tedy robotizace a automatizace. Regulátor by měl mít přitom jediný cíl, a sice, aby na českém mobilním trhu panovaly takové podmínky, které budou podporovat férovou soutěž v souladu se zákony ČR a EU. Slovo férovou je třeba podtrhnout. Zrovna minulý týden Svaz průmyslu a dopravy ve svém dopise adresovaném vládě vyjádřil obavu, že rozvoj 5G sítí v ČR může být zdržen, neboť mnoho významných investorů současnou aukci právně napadá. Co to ale znamená? Že ve svém důsledku může být ohrožena samotná konkurenceschopnost celého českého průmyslu.

I když asi těžko v tuto chvíli hovořit o možných cenách za soutěžené frekvence, je možné tuto aukci z hlediska velikosti a významu v souvislosti s historickými tendry někam zařadit?

Cena za frekvence, kterou operátoři zaplatí státu, se dá očekávat v jednotkách miliard korun. Z pohledu veřejných financí je to zrnko písku. Jsou dokonce země, které dávají frekvence zadarmo a regulačními nástroji motivují operátory k investicím do vysoké kvality sítí. U nás se děje přesný opak. Aktuální nastavení aukce směřuje spíše k tomu, že naše 5G sítě budou nejhorší v Evropě co do kvality, protože naši operátoři mohou získat bezkonkurenčně nejmenší frekvenční bloky v pásmu 3,5 GHz. Je to stejné, jako kdyby Evropa řekla svým stavebním firmám, aby stavěly už jen čtyřproudé dálnice a Česko by zadalo stavbu jednoproudovky. A když byste se nad tím podivili, regulátor vám odpoví, že máme hustou síť silnic 2. třídy, takže jednoproudovky stačí.

Aukce nabízí kmitočty, které mají nabídnout realizaci takzvaných 5G sítí, k čemu konkrétně jsou potřeba? A jsou skutečně potřeba?

Uvedu to na příkladu. Na jaře jsme si kvůli COVID-19 tak trochu nasimulovali, jak je telekomunikační infrastruktura významná pro chod ekonomiky a společnosti. Díky kvalitním sítím můžeme pracovat z domova, škola realizuje distanční výuku. Nároky na objem dat každý rok násobně rostou a pokud jsme si na jaře sáhli na hranu kapacit našich sítí, je evidentní, že abychom obstáli ve světě roku 2025 či 2030, musí někdo do rozvoje sítí, tedy jejich kvality a kapacity významně investovat. Průmysl a jeho inovační potenciál se bez kvalitní 5G infrastruktury neobejde. Tedy pokud nechceme, aby ČR zůstala jen montovnou či producentem náhradních dílů, není jiná cesta.

Od aukce se čekalo i to, a už jste to zmínil, že by mohla do Česka přilákat dalšího, čtvrtého velkého operátora. Může se to stát?

Otázka zní, co si představujeme pod pojmem velký operátor. Je to někdo, kdo je kapitálově silný a je připraven investovat, a nebo je to někdo kdo má hodně poboček, ale když přijde ekonomické ochlazení, tak ho to položí? Potřebujeme zejména kapitálově silné investory, kteří v Česku postaví kvalitní 5G sítě, které budou v Evropě patřit mezi ty nejlepší. Bohužel, když neznáme jména uchazečů, tak vlastně ani nevíme, zdali se do aukce někdo skutečně bonitní hlásí. Takže na tuto otázku neumím odpovědět.