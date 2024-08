Herní průmysl čeká růžová budoucnost. Byznys s hrami pro počítače, mobilní zařízení i konzole má dál stabilně růst a posilovat svůj vliv ve společnosti napříč kontinenty. Ve své prognóze The Global Games Market Report 2024 to uvádí společnost Newzoo, jež toto odvětví dlouhodobě analyzuje.

Trh podle Newzoo roste pomalu, ale konzistentně, v čemž by měl i nadále pokračovat. Celkem se má v tomto odvětví letos „protočit“ 187,7 miliardy dolarů, meziročně o 2,1 procenta více. Autoři prognózy do částky započítávají výdaje hráčů na nákup hry, ať už ve fyzické nebo digitální podobě, jejich útraty během hraní – například za rychlejší progres – a výdaje za předplatná na herní konzoli – například Xbox Game Pass.

Z letošních 187,7 miliardy dolarů připadne necelá polovina – 49 procent – na mobilní hry. Dvacetiosmiprocentní podíl vytvoří konzole, zbytek počítačové hry. Nejrychleji mají letos růst tržby v segmentu PC her, které si mají polepšit o čtyři procenta a solidní tempo v nejbližším období udržet. Mimo jiné i kvůli omezenému množství herního obsahu pro konzole.

Obrat her pro smartphony má letos vzrůst o tři procenta, jednoprocentní pokles má naopak potkat hry pro konzole. Jejich význam má však zásadně pozdvihnout očekávaný „gamechanger“: další díl světově proslulé série Grand Theft Auto VI. Legendární titul určený pro zařízení PlayStation 5 a Xbox Series X/S má jít do obchodů v příštím roce.

Hernímu byznysu se dlouhodobě daří také v Česku. Řadu let rostl rychleji než světový trh jako celek, například v letech, kdy nejvíce těžil veleúspěšných her typu Mafia. Aktuálně je český herní byznys ve skvělé kondici, byť předloni i loni zpomalil a meziročně roste podobně jako svět o jednotky procent, říká Pavel Barák, předseda Asociace českých herních vývojářů.

„Herní vývoj v Česku vznikal v devadesátých letech. Tehdy mobilní hry takřka nebyly, takže se vývojáři soustředili na počítačové hry. Vznikla úspěšná studia. Z nich dnes lidé odcházejí a zakládají nová, drží se ale toho, co se naučili, tedy počítačových, nikoliv mobilních her,“ vysvětluje Barák, proč v Česku dominují hlavně PC hry. Ještě složitější je pak pronikat do segmentu her na konzole.

„Abyste dostal hru na PlayStation nebo Xbox, potřebujete dobré kontakty v Sony či Microsoftu. Hry na konzole zároveň podléhají mnohem větší kontrole kvality. Pro malá česká studia bez většího rozpočtu nebo silnějšího partnera je proto prakticky nemožné vydat hru, která by byla původně cílená pro konzole,“ dodává Barák. To dokazuje například příběh české hry Beat Saber z dílny Beat Games. Původně byla nabídnuta jako počítačová hra. Až po velkém úspěchu projevilo zájem Sony a titul zamířil také na platformu PlayStation VR.

Newzoo analyzuje herní byznys také podle jednotlivých regionů. Těm dominuje duo Spojené státy a Čína, na které má letos připadnout 49 procent z veškerých tržeb – tedy 47, respektive 45 miliard dolarů. V širším kontextu platí, že největší podíl připadá na Asijsko-pacifický region s 85,9 miliardy dolarů, následuje Severní Amerika s 50,2 miliardy, Evropa s osmnácti, Latinská Amerika s devíti a Střední východ a Afrika s necelými osmi miliardami.

Největší tradiční trhy však spíše stagnují a rostou jen minimálně. Asijsko-pacifický region letos vygeneruje na tržbách meziročně o 1,5 procenta více, Severní Amerika pouze o půl procenta, nejméně ze sledovaných trhů. Jiný příběh píše herní byznys v Latinské Americe, kde si má meziročně polepšit o více než šest procent, na Středním východě a v Africe dokonce o necelých devět procent.

Představují hry perspektivní byznys i do budoucna? Analytici Newzoo se domnívají, že ano. Celý trh má do roku 2027 narůst na 213,3 miliardy dolarů. To by znamenalo průměrné roční tempo růstu o 3,1 procenta v období let 2022 až 2027.

Segment počítačových her má růst rovnoměrným tempem a stabilně vytvářet asi 22 procent celkového trhu. Hry pro konzole naopak zrychlí. Stát se tak má mimo jiné díky příchodu zmíněného titulu Grand Theft Auto VI a uvedení nových her, které mají konečně naplno využít technických možností konzolí nové generace. Podíl her pro mobilní zařízení má naopak klesat.

„Hlavní zkouškou pro všechna herní studia je, aby udržela kontrolu nad náklady na přeplněném a více zkonsolidovaném trhu,“ uvádí Newzoo. Uspějí například ti vývojáři a vydavatelé, kteří zdárně vyřeší dilema, zda raději investovat do kompaktnějších herních zážitků, nebo do dlouhých her, které dokončí jen zlomek hráčů.

Nejasná je také budoucnost takzvaných free-to-play titulů, tedy bezplatných her, které jsou vytlačovány těmi placenými. Velkou neznámou také představuje využití nástrojů generativní umělé inteligence, tedy otázka, jak velkou změnu vyvolají v oblasti vývoje či marketingu.