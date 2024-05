Hra o koncesionářské poplatky. Přesvědčili jsme koalici o nutnosti indexace o inflaci, říká Jakob

Vládní koalice chce podle svých slov zajistit udržitelné financování veřejnoprávních médií, zatím ale neexistuje finální dohoda o tom, jakým způsobem by k tomu mělo dojít. Původně představený plán z loňského září počítal se skokovým zvýšením koncesionářských poplatků, v posledních týdnech se ale začalo více spekulovat o možnosti jejich navyšování v závislosti na inflaci. Některé vládní strany této variantě vyjadřují podporu, nicméně zůstává otázkou, zda by to bylo v kombinaci se skokovým navýšením, anebo by se vycházelo ze současné výše poplatku. V této záležitosti koaliční politici mlží. Příjmy České televize a Českého rozhlasu by ale měly vyrůst i díky rozšíření skupiny plátců a zvýšením příspěvků od právnických osob.