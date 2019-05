Čína chystá odvetu v obchodní válce. Může omezit dodávky vzácných kovů do USA | E15.cz

Asijská země je připravena vytáhnout v obchodních sporech s USA novou kartu. Návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v závodě na zpracování vzácných kovů vyvovala spekulace, že Čína bude využívat své dominantní postavení vývozce těchto surovin do Spojených států jako páku v obchodní válce. Na tuto možnost upozornil i oficiální deník čínské komunistické strany People’s Daily, informovala agentura Reuters .

Vzácné kovy jsou skupinou 17 chemických prvků používaných v široké škále výrobků, od spotřební elektroniky až po vojenské vybavení. Zatímco Čína dosud výslovně neoznámila, že by omezila vývoz vzácných kovů do Spojených států, čínské sdělovací prostředky to předpokládají. V komentáři s nadpisem „Spojené státy, nepodceňujte čínskou schopnost udeřit“ upozornil People’s Dailyna „nepříjemnou“ závislost USA dovozu těchto surovin z Číny.

Vyhlídka, že by jejich hodnota mohla v důsledku obchodní války vzrůst, způsobila prudký nárůst hodnoty akcií jejich výrobců, včetně podniku, který navštívil Si. Společnost JL MAG Rare-Earth se dostala na historické maximum 49,34 čínského jüanu, když její akcie za den vzrostly o deset procent. Během května už stouply o 134 procent. Prudce rostly i akcie čínského holdingu China Rare Earth, v tomto měsíci už o více než 40 procent.

Peking využil vzácných kovů jako nátlakového nástroje i v dřívějších diplomatických sporech. V roce 2010 to například bylo poté, co se čínská nákladní loď srazila se dvěma loděmi japonské pobřežní stráže v bízkosti sporných neobydlených ostrovů ve Východočínském moři.

Čínští obchodní experti tvrdí, že pokud Peking nové omezení zavede, bude pravděpodobně následovat příklad Washingtonu a jako odůvodnění použije národní bezpečnost. Právě to učinily USA, když svá opatření proti čínské technologické společnosti Huawei vysvětlily bezpečnostními ohledy.