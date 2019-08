Indický miliardář se dohodl s Disney, Lví král bude učit děti anglicky | E15.cz

Raveendran uzavřel smlouvu s Disney a získal 150 milionů dolarů. Hodnota jeho společnosti Think & Learn, ve které vlastní více než 21procentní podíl, vzrostla na téměř šest miliard amerických dolarů. Raveendran se tak rázem stal jedním ze zhruba 130 indických miliardářů.

Po spojení s Disney bude Raveendran expandovat na americký a britský trh. Vyvine vzdělávací aplikaci určenou dětem od jednoho roku do tří let, ve které budou učit matematiku a angličtinu známé Disneyho postavičky jako například lev Simba ze Lvího krále nebo princezna Elsa z Ledového království. Aplikace bude založená na formě vzdělávacích kurzů a her. Dostupná by měla být v roce 2020.

„Lví král dokáže upoutat dětskou pozornost a učit je daleko dříve, než budou chodit do školy,“ řekl pro agenturu Bloomberg Raveendran, který dříve pracoval jako učitel.

Online vzdělávání na indickém trhu zažívá boom díky všudypřítomnosti levných chytrých telefonů a bezdrátového připojení za nízkou cenu.