Intel hledá cestu z vlastního sevření. Pomoci mu mají procesory z Brna | E15.cz

Brněnská čipová společnost Codasip prohloubila spolupráci s americkým gigantem Intel. Začala dodávat procesorová jádra do programu, který má Intelu mimo jiné otevřít cestu do byznysu se zakázkovou výrobou čipů. Do ní chce americký podnik investovat desítky miliard dolarů a stát se konkurencí světových producentů, jako jsou tchajwanské společnosti TSMC a UMC, korejský Samsung nebo kalifornská GlobalFoundries. Intel už začal technologii z Brna odebírat v minulosti, a to do sekce autonomních automobilů Mobileye.