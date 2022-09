iPhone 14, Apple Watch a AirPods. Co přinesla Apple Keynote | E15.cz

Apple zahájil svou Far Out Keynote klasicky, tedy efektním přeletem skrze svůj kampus Apple Park v Kalifornii. Jako první, opět už tradičně, se nám představil CEO společnosti Tim Cook, a to podle očekávání z předtočeného videa. Ten hned na začátek prozradil, že na řadu přijdou tři produkty.

Cook začal jasným souhrnem toho, jak spolu jednotlivé produkty Applu příkladně komunikují, což je ostatně jedna z nejsilnějších zbraní Applu. Jako první se dostalo na Apple Watch a poměrně zajímavé (ale také očekávané) oživení jejich produktové linie.

Apple Watch Series 8, SE a Ultra

Apple Watch Series 8 přišly na scénu jako první z řady, i když ještě předtím se nazapomnělo říci, že Apple Watch jsou nejprodávanější chytré hodinky po 7 let v řadě. Jenže design Series 8 je stejný jako Series 7, což platí i o jejich odolnosti. Dostaly ale senzor tělesné teploty, který bude pomáhat především ženám (alespoň tak byla funkce primárně prezentována). Umí také rozpoznat jisté nemoci, požití alkoholu a tak dál. Teplotu pak kontroluje každých 5 sekund. Vše samozřejmě maximálně zabezpečeně end-to-end šifrováním.

Detekce dopravní nehody byla také hojně očekávána. Tu korektně rozeznají nové senzory a hodinky tak do deseti sekund, pokud nezareagujete, zavolají pomoc. Data se sbírala z více než milionů případů, takže se dá soudit, že by měla funkce sloužit korektně, a to při čelním, bočním i zadním nárazu nebo překlápění se vozu přes kapotu.

Ostatní prezentované funkce jsou sice nové, ale jsou součástí watchOS 9, nikoli hodinek jako takových. Výdrž baterie zůstává na osmi hodinách, ale přibyl nový režim úspory baterie, který ji natáhne až na 36 hodin. Samozřejmě se ale budete muset v mnohém uskromnit. Tuto funkcionalitu dostanou i starší modely (od Series 4). Pouzdro je hliníkové nebo ocelové, nechybí ani Nike edice a samozřejmě nové řemínky. Cena startuje na 12 490 korunách. Prodej začíná 16. září.

Apple Watch SE 2. generace vlastně jen přejímá určité funkce Series 8, ale zachovávají si starý vzhled 40 nebo 44mm pouzdra. S ohledem na předchozí generaci jim poskočil výkon o 20 %, hodně se mluvilo o samostatných funkcích, které zastanou i bez propojení s iPhonem – pokud je třeba budou nosit děti. Zavolají pomoc, umí i sdílet polohu. Always On displej chybí, cena startuje na 7 690 korunách Apple Watch Series 3 definitivně vyklidily pole.

To nejzajímavější jsou samozřejmě Apple Watch Ultra, tedy dlouho očekávaná novinka pro náročné. Mají 49mm titanové pouzdro, výdrž baterie 36 hodin, dvoufrekvenční GPS a v neposlední řadě i voděodolnost do 100 metrů. Jejich odolnost proti prachu je podle specifikace IP6X a splňují i normu MIL-STD 810H. Jas plochého displeje dostáhne dva tisíce nitů, samozřejmostí je zde Always On.

Nové tlačítko Akce slouží k rychlému ovládání nejrůznějších funkcí jen po hmatu a můžete si jej definovat dle svých potřeb. Zajímavostí je, že je u něho i siréna, která vydává 86decibelový zvukový signál na přivolání pomoci a která je slyšet na vzdálenost až 180 metrů. Nechybí ani hloubkoměr, který v reálném čase měří hloubku ponoru až 40 metrů pod hladinu nebo teplotu vody. Přibyly nové ciferníky, řemínky, a samozřejmě poskočila cena, která činí 24 990 korun. Předprodej už jede, ten ostrý začíná 23. září.

Pusťte si záznam Apple Keynote 2022:

AirPods Pro 2. generace

Základem všeho je nový čip H2, který má zajistit výjimečnou kvalitu zvuku. Zásadní vliv má mít i na prostorový zvuk. Aby toho nebylo málo, za pomoci s iPhonu si můžete vytvořit vlastní profil. Kdo říkal, že se nemají TWS sluchátka kam posunout, zde je odpověď. ANC by mělo odhlučnit už i vysoké frekvence a těžkou techniku, například ani v metru byste neměli slyšet už nic jiného než oblíbenou hudbu. Samotné potlačení hluku má totiž dvojnásobnou výkonnost. Zajímavostí je třeba to, že v balení bude o jeden nástavec více, a to ten ve velikosti XS.

6 hodin poslechu na jedno nabití, což je o 33 % více. Pouzdro dodá 30 hodin, tedy o 6 více než tomu bylo v první generaci. Nově také můžete najít každé sluchátko i jejich nabíjecí pouzdro zvlášť skrze aplikaci Najít, protože vše má svůj reproduktor. Cena je 7 290 korun, předobjednávky jedou od 9. září a od 23. září začne ostrý start.

iPhone 14 a 14 Plus

Dle všech předpokladů jsme se rozloučili s iPhonem mini, kterého Apple naopak nahradil iPhonem 14 Plus. Společnost se tak vrací k dřívějšímu označování telefonů s větší úhlopříčkou displeje. Ty nyní kopírují modely Pro, takže menší model disponuje 6,1“ a větší 6,7“ displejem. Adaptivní obnovovací frekvence přítomna není, výřez zůstal stejný jako v předchozí generaci.

To platí i o čipu, který je použit z loňské řady a konkrétně jde o A15 Bionic. Je ale pravda, že konkurenci i tak pořád ujíždí v dál. Duo fotoaprátů je pořád 12MPx, u když Apple na nich patřičně zapracoval a uvádí vylepšení nočních fotek o 49 %. Uvedl totiž nový Photonic engine, který se o to má starat. Čelní kamera také bude pořizovat o poznání lepší fotky za zhoršených světelných podmínek, protože má nyní clonu f/1.9 a naučila se důležité automatické ostření.

Hodně času se ale mluvilo o eSIM, kdy Apple na území USA bude své iPhony 14 distribuovat bez šuplíku pro fyzickou SIM a došlo i na satelitní volání. I když přijde na začátku příštího roku a bude zatím fungovat jen v USA a Kanadě, umožní iPhonům 14 posílat SOS zprávy přes satelity i tam, kde není pokrytí signálem. Satelit si pak vyberete ve speciální aplikaci podle toho, který bude mít nejlepší signál. I nové iPhony pak budou moci detekovat dopravní nehodu, protože Apple u nich přepracoval akcelometr a gyroskop. Objednávky začínají 9. září, prodej 16. září, ceny jsou od 26 490 korun za základní menší verzi a od 29 990 korun za Plus model v jeho 128 GB verzi.

iPhone 14 Pro a 14 Pro Max

Podruhé po uvedení iPhonu X Apple sáhl na svůj výřez v displeji. Poprvé to bylo teprve loni, kdy jej přepracoval u iPhonů 13, ale prakticky jej jen zmenšil. Nyní zde v modelech iPhonu 14 Pro a 14 Pro Max máme tvar černé pilulky, která ale ukazuje genialitu Applu. Bude totiž aktivní. Prostor kolem ní tedy Apple využije k zobrazování informací, notifikací i Face ID animace. Apple jej nazývá jako Dynamic Island a jednoduchým způsobem ukazuje, jak je možné z takového prvku udělat přednost.

Samotný displej Pro modelů umí také Always On, tedy to, co Android konkurence umí po dlouhá léta. Velikosti displejů pak kopírují ty loňské a ostatně i základní řadu iPhonů 14. Jsou tedy 6,1 a 6,7“. Použitý čip je A16 Bionic a posouvá výkon zase o míle před svou konkurenci. Má 16 miliard tranzistorů, rychlejší 6jádrové CPU, o 50 % vyšší propustnost paměti a vyšší energetickou úspornost.

48MPx kamera, která nahradila tu 12MPx, disponuje Quad-Pixel senzorem, takže 4 pixely se slučují do jednoho, což znamená, že ve finále máte pořád 12MPx fotografii. Je to ale o světle, takže ve zhoršených světelných podmínkách budou výsledky zase o poznání poutavější a hlavně kvalitnější. Senzor je dokonce o 65 % větší než ten v iPhonu 13 Pro. Clona je f/1,78. Apple tedy přijal běžnou strategii výrobců telefonů s Androidem, které slučování menších pixelů do jednoho většího praktikují již několik let.

I když zde máme tři kamery, Apple umožní poskytnout nejen trojnásobné optické přiblížení, o což se stará vylepšený teleobjektiv (clona f/2,8), ale i to dvojnásobné, které se hodí zejména na portréty, kde je to trojnásobné už přece jen moc. Při výběru objektivu pak zůstává nastavení 0,5 pro ultraširokoúhlý objektiv a 1 pro ten širokoúhlý, který nyní tedy nabídne i to dvojnásobné. Ultraširokoúhlý objektiv doznal také mnohého vylepšení, kdy budou jeho makro fotografie o poznání kvalitnější (jeho clona je f/2,2). Apple po delší době zmínil i LED a její výkon, který byl zdokonalený. Pole není obsahuje 9 diod. Videa umí až 4K při 30fps, nicméně 8K se nekoná.

iPhone 14 Pro začíná na 33 490 korunách, iPhone 14 Pro Max na 36 990 korunách, je zde tedy vidět jasné navýšení ceny, které Apple ani nekompenzuje navýšením základního úložiště. To je pořád jen 128GB, pořídit si můžete verzi až s 1 TB, kdy vás nejdražší iPhone 14 Pro Max vyjde na 53 490 korun. Předobjednávky začínají 9. září a prodej startuje 16. září.