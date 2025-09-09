IPhone 17 i AirPods s překladem v reálném čase. Apple poodhalil budoucnost
Americká společnost Apple v úterý představila novou verzi chytrého telefonu iPhone 17, včetně očekávané velmi tenké verze Air. Přístroj stojí na nových třínanometrových čipech A19, uvedla agentura Reuters. Kromě toho Apple představil novou verzi svých bezdrátových sluchátek AirPods Pro a jedenáctou sérii chytrých hodinek Apple Watch.
Sluchátka AirPods Pro 3 budou disponovat funkcí překladu jazyků v reálném čase. Chytré hodinky pak budou sledovat krevní tlak svého uživatele.
Nové telefony iPhone 17 se očekávaly zejména kvůli novince v podobě velmi tenké verze s označením Air, která představuje první významnou změnu v designu tohoto produktu za několik let.
„Je to už nějakou dobu, co jsme viděli významnější úpravu podoby těchto přístrojů,“ uvedl před začátkem prezentace analytik Dipanjan Chatterjee ze společnosti Forrester. Dodal, že verze Air by mohla přimět řadu majitelů starších telefonů iPhone k přechodu na nejnovější generaci.
Varianta iPhone Air má ve Spojených státech doporučenou cenu od 999 dolarů (20 760 korun). Akcie společnosti Apple krátce po 21:00 SELČ odepisovaly zhruba 1,6 procenta, což agentura Reuters dávala do souvislosti právě s oznámením cen nových produktů.
Nová řada iPhonů podle analytika XTB Tomáše Vranky nepřinesla nic neočekávaného. „Takže dlouhodobý úspěch nebo neúspěch společnosti nebude záviset na tomto konkrétním modelu, ale na tom, jak se Applu podaří udržet lidi vázané na svůj ekosystém, jak pokročí v oblasti umělé inteligence (AI) a jak regulační orgány zareagují na rostoucí moc velkých technologických společností,“ sdělil Vranka
„Na rozdíl od jiných velkých technologických společností Apple dlouhodobě investuje do AI mnohem méně. To vyvolává otázku, zda je tato strategie z dlouhodobého hlediska správná. Z krátkodobého hlediska lze situaci vnímat tak, že Apple svým akcionářům ušetří desítky miliard amerických dolarů ročně, z dlouhodobého hlediska by to však mohl být problém,“ dodal Vranka.
Apple dlouhodobě patří k hlavním hráčům v počítačovém odvětví. Telefony iPhone jsou klíčovým produktem firmy s vykousnutým jablkem v logu a na tržbách jedné z nejhodnotnějších firem světa se podílejí zhruba polovinou. Dosud se celosvětově prodalo přes tři miliardy iPhonů.
Společnost ve třetím finančním čtvrtletí, které skončilo 28. června, zvýšila čistý zisk meziročně o devět procent na 23,4 miliardy dolarů (přes 485 miliard korun). Celkové tržby vzrostly téměř o deset procent na více než 94 miliard dolarů. Tržby z prodeje telefonů iPhone se zvýšily o 13,5 procenta na 44,6 miliardy dolarů.