Dřevo ve vesmíru. Japonci vyvíjejí satelit | E15.cz

Japonsko plánuje do roku 2023 vypuštění prvního satelitu vyrobeného ze dřeva. Má mírnit záplavu odpadu na oběžné dráze Země. Vesmírné haraburdí se stává problémem, protože do atmosféry je vypouštěno čím dál víc satelitů, které postupně dosluhují.

Japonská společnost Sumitomo Forestry spolu s technickou univerzitou v Kjótó uvedly, že zahájily výzkum růstu stromů a využití dřevěných materiálů ve vesmíru. Zatím experimentují s různými druhy dřeva v extrémních podmínkách na zemi.

Výhodou dřevěných satelitů má být zejména to, že když doslouží tak shoří v atmosféře, aniž by se z nich uvolnily škodlivé látky, nebo jejich trosky dopadly na zem.

„Jsme velmi znepokojeni skutečností, že všechny satelity, které padají do zemské atmosféry, hoří a vytvářejí drobné částice oxidu hlinitého, které zůstanou v horních vrstvách atmosféry řadu let,“ řekl pro BBC Takao Doi, profesor na Kjótské univerzitě a japonský astronaut.

„Další etapou bude vývoj prototypu satelitu a ve finále vyrobíme letový model,“ dodal profesor Doi, který jako astronaut navštívil Mezinárodní vesmírnou stanici v březnu 2008.

Úkolem Sumitomo Forestry je vývoj vysoce odolných dřevěných materiálů, které zvládnou obrovské teplotní změny a intenzivní působení slunečního záření. „Dřevo, které k tomu používáme, je tajemstvím výzkumu a vývoje, řekl mluvčí společnosti BBC.

Odborníci již delší dobu varují před rostoucí hrozbou pádu kosmického šrotu na planetu Zemi, protože satelitů a družic, které se využívají pro komunikaci, televizní vysílání, navigaci a předpovědi počasí bude přibývat. Podle Světového ekonomického fóra obíhá kolem Země téměř šest tisíc satelitů, z nichž šedesát procent již dosloužilo a tvoří vesmírný odpad.

Výzkumná firma Euroconsult odhaduje, že v tomto desetiletí bude každý rok vypuštěno 990 satelitů, což znamená, že do roku 2028 by na oběžné dráze mohlo být 15 tisíc satelitů. Jen SpaceX Elona Muska již od prvního startu v únoru 2018 stihl vypustit více než 900 satelitů Starlink, které mají životnost tři až pět let, a plánuje jich rozmístit další tisíce, uvádí BBC.