Musk versus astronomové. Vědcům vadí množství satelitů na orbitu | E15.cz

Téměř do války proti projektu Starlink amerického miliardáře a filantropa Elona Muska vyrazila řada astronomů a pracovníků zabývajících se pozorováním vesmíru. Vadí jim, že družice, které Musk do vesmíru vysílá od května tohoto roku a které mají pomoci pokrýt planetu Zemi internetovým připojením, kazí observatořím výhled do vesmíru a s tím související výzkum. Na rostoucí počet incidentů a nelibost astronomů upozornil server Sciencealert.